Lietuviai iš vaistinių masiškai šluoja šias prekes: paaiškino, kodėl

Apie tai, kokie preparatai šiuo metu labiausiai „šluojami“ iš vaistinių lentynų, naujienų portalui tv3.lt pasakoja vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Virgilija Bečelytė, „Eurovaistinės“ vaistininkė Elvyra Ramaškienė ir „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Irena Viktorija Aukštikalnienė.
Populiariausi – peršalimo ir nerimo simptomus mažinantys preparatai
Anot vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkės V. Bečelytės, pacientų pirkinių krepšeliuose dažniausiai atsiduria vaistai kraujo spaudimui ir širdies ligoms kontroliuoti, taip pat preparatai cholesterolio kontrolei.
Pastaruoju metu pastebimas ir II tipo cukrinio diabeto kontrolei skirtų vaistų pardavimų augimas.
„Šiuo metu daugiau pacientų įsigyja vaistų ar maisto papildų, susijusių su nerimo ir nemigos mažinimu, dažniau domimasi priemonėmis virškinimo sistemos negalavimams palengvinti“, – atskleidžia ji.
Vaistininkės teigimu, taip pat pastebimi išaugę peršalimo simptomams lengvinti skirtų preparatų pardavimai.
„Pacientai įsigyja nosies purškalus ar vaistinius preparatus rinito simptomų mažinimui, vaistus karščiavimo ir raumenų ar galvos skausmo palengvinimui, ieško būdų sumažinti gerklės perštėjimą, skausmą bei kosulį.
Taip pat perkami kombinuoti koronaviruso ir gripo testai, kai kurie pacientai įsigyja ir streptokoko A testus“, – sako V. Bečelytė.
Išaugo susidomėjimas imuniteto stiprinimu
„Eurovaistinės“ vaistininkė E. Ramaškienė pažymi, kad įsibėgėjant peršalimo ligų ir virusinių infekcijų sezonui, pirkėjai vis dažniau ieško greitųjų testų gripui ir koronavirusui nustatyti.
Pasak jos, sugrįžus rudeniškiems orams, žmonės dažniausiai skundžiasi sloga, gerklės skausmu ar karščiavimu, todėl renkasi vaistinius preparatus, padedančius palengvinti šiuos simptomus.
„Taip pat šiuo metu daugelis labiau susirūpina imuniteto stiprinimu – krepšeliuose dažniau atsiduria vitaminai C ir D, cinkas, selenas bei žuvų taukai“, – priduria vaistininkė.
V. Bečelytė taip pat teigia, kad šaltuoju metų laiku, daugėjant peršalimo ligų, žmonės vis daugiau dėmesio skiria imuninės sistemos stiprinimui.
„Populiariausi išlieka riebalų rūgščių ir vitamino D papildai“, – sako ji.
Tuo metu „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė I. V. Aukštikalnienė pažymi, kad peršalimo simptomams mažinti skirtų preparatų pardavimai pastaruoju metu išaugo beveik 30 proc.
„Be to, daugiau nei 20 proc. padidėjo ir maisto papildų akims bei preparatų nuo herpes viruso pardavimai“, – priduria ji.
Rūpinasi nervų sistema ir emocine sveikata
Vaistininkė E. Ramaškienė atkreipia dėmesį, kad rudenį daugeliui žmonių padidėja stresas ir nuovargis, todėl jie dažniau domisi maisto papildais nervų sistemai ir miego kokybei gerinti.
„Pacientai dažnai teiraujasi B grupės vitaminų, magnio, omega-3 riebalų rūgščių. Taip pat rekomenduojame profilaktiškai pasidaryti kraujo tyrimus, ypač jei dažnai puola virusai ar jaučiamas išsekimas“, – sako ji.
Tuo metu vaistininkė I. V. Aukštikalnienė pastebi, kad šaltuoju sezonu vis daugiau pirkėjų renkasi natūralias priemones – bičių produktus, ežiuolę, nosies purškalus, gerklės pastiles, nosies plovimo sistemas.
„Be to, vis populiaresnės tampa vaistažolių arbatos – erškėčio, liepų žiedų, čiobrelių ar islandinės kerpenos. Matome, kad žmonės vis labiau rūpinasi savo ir artimųjų sveikata“, – teigia ji.
