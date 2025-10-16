Lietuviai masiškai šluoja 1 prekę iš parduotuvių: paaiškino, kodėl

Artėjant šiai datai, e. prekybos centre „Pigu.lt“ auga žieminių padangų pardavimai, rašoma pranešime spaudai.
Padangų paklausa išaugo kelis kartus
Jų paklausa pirmąsias dvi spalio savaites buvo net penkiskart didesnė, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu rugsėjo mėnesį, rašoma pranešime spaudai.
„Padangas rikiuojame tarp sezoninių prekių, kurių pardavimų kreivė šauna į viršų dukart per metus – prieš pavasario ir žiemos sezonus, kuomet automobiliams būtina keisti ratus. Šiuo metu stebime pardavimų piką, kuris įprastai tęsiasi iki pat lapkričio dešimtosios“, – sako minėtos bendrovės komunikacijos vadovas Nerijus Mikalajūnas.
Spalio mėnesio pardavimų duomenimis, populiariausios tarp internetu apsiperkančių Lietuvos vairuotojų – ekonominės klasės žieminės padangos, kurioms pirkėjai vidutiniškai išleido 84 eurus.
Panašią sumą vienai padangai įsigyti – 86 eurus – skiria estai. Latviai už padangą vidutiniškai mokėjo daugiau – 102 eurus.
Šiemet 44 procentus e. prekybos centro padangų pardavimų sudarė žieminės, 36,5 procento – vasarinės, 19,5 procento – universalios padangos.
Ką daryti su senomis padangomis?
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad pakeisti padangas į žiemines ar universalias reikia iki lapkričio 10 dienos.
Padangų keitimo bumas jau prasidėjęs – anksčiau išplatintame pranešime spaudai padangų atliekų tvarkytojai vairuotojams primena, ką daryti su senomis padangomis, kad jos netaptų gamtą teršiančia atlieka, ir dėl ne vietoje paliktų senų padangų nereiktų papurtyti piniginės mokant baudas.
Nors daug kam senos padangos atrodo kaip nekalta atlieka, tačiau dėl itin ilgo irimo laikotarpio (apie 120 – 140 metų), išskiriamų kenksmingų cheminių medžiagų bei pavojaus tapti itin pavojingo sveikatai ir aplinkai gaisro priežastimi, senos padangos turi būti išmetamos tik tam skirtose vietose, kad būtų tinkamai utilizuotos ir perdirbtos, taip nekeliant pavojaus gamtai bei žmonėms.
Dar vienas neigiamas ne vietoje išmestų padangų efektas – jos tampa gera terpe veistis graužikams ir kitiems parazitams.
Lietuvoje yra sudarytos visos galimybės senas padangas nemokamai išmesti ten, kur jomis bus tinkamai pasirūpinta. Turbūt patogiausia galimybė yra padangų montavimo metu. Jei permontuojant padangas nusprendžiate, kad senosios tolesniam naudojimui nebetinkamos, jas nemokamai turi priimti padangas montuojanti įmonė.
Kita galimybė – perkant naujas padangas, tokį patį kiekį senų galite palikti pardavėjui. Trečia galimybė – didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės (DGASA), kuriose per metus galima palikti iki penkių senų padangų.
„Vairuotojai turi žinoti šias galimybes ir jomis naudotis. Jei padangų montuotojai ar pardavėjai nesutinka priimtu senų padangų, apie tai reikia pranešti Aplinkos apsaugos departamentui arba Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, nes tai yra pažeidimas.
Legaliai Lietuvoje veikiantys padangų platintojai ir montavimo paslaugas teikiančios įmonės senas padangas privalo priimti nemokamai“, – aiškino „Padangų importuotojų organizacijos“ direktorė Jekaterina Volkė.
Netinkamoje vietoje palikus senas padangas – baudos
Jei pardavimo ar montavimo vietos atsisako iš klientų priimti senas padangas, už pirmą pažeidimą gali būti skirta bauda nuo 450 iki 850 eurų, o jei jis pasikartoja, bauda gali siekti net iki 1700 eurų.
Už netinkamoje vietoje, pavyzdžiui, miške, pakelėje ar prie buitinių atliekų konteinerių išmestas padangas, gali būti nubausti ir gyventojai.
Bauda gali siekti iki 90 eurų ir papildomai už kiekvieną išmestą padangą teks sumokėti 44 eurų baudą už aplinkai padarytą žalą. Taigi, neatsakingai išmetus vieną komplektą senų padangų, bauda gali siekti daugiau nei 400 eurų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!