Atsikratykite gerklės skausmo: štai kaip skirsis gydymas pagal simptomus

„Eurovaistinės“ vaistininkė Elvyra Ramaškienė paaiškina, kaip atskirti, ar gerklės skausmą sukėlė virusinė, ar bakterinė infekcija, ir pataria, kaip ją tinkamai gydyti.
Virusinių ligų pasekmės
Virusai – kone dažniausia gerklės skausmo priežastis, ypač šaltuoju sezonu. Pasak vaistininkės, šiuos skausmus dažniausiai sukelia peršalimas, gripas, koronavirusas ar kitos virusinės kvėpavimo takų ligos.
„Virusais užsikrėsti paprasta, nes jie plinta oro lašeliniu būdu – viešose vietose, biuruose ar viešajame transporte. Virusinės kilmės gerklės skausmą dažnai lydi kiti peršalimo simptomai – nosies užgulimas, sloga, kosulys, čiaudulys, raumenų bei sąnarių skausmas, lengvas karščiavimas“, – sako vaistininkė E. Ramaškienė.
Ji pabrėžia, kad virusinės infekcijos dažniausiai praeina savaime per savaitę – organizmas pats susidoroja su virusu.
„Virusinio gerklės skausmo gydymas paprastai būna simptominis: rekomenduojama gerti daug skysčių, ilsėtis ir kai kuriais atvejais vartoti priešuždegiminius vaistus, galinčius padėti mažinti skausmą bei kitus simptomus. Galima naudoti gerklės purškalus ir pastiles – tiek natūralios, tiek cheminės kilmės“, – teigia vaistininkė E. Ramaškienė.
Pasak vaistininkės, karštos arbatos su medumi taip pat gali padėti sušvelninti sudirgusią gerklę, nes medus veikia priešuždegimiškai.
„Dar galima skalauti gerklę druskos tirpalu – jis mažina gleivinės uždegimą. Ir svarbiausia – sergant virusine infekcija antibiotikų vartoti negalima, nes jie neveikia virusų ir tik dar labiau susilpnina organizmą“, – sako E. Ramaškienė.
Bakterijų sukeltos ligos
„Stipresnį gerklės skausmą dažniausiai sukelia bakterinės, ypač streptokokinės infekcijos. Dažniausia jų – angina. Tokiu atveju skauda ryjant net vandenį ar maistą, pasireiškia karščiavimas, galvos skausmas, patinsta limfmazgiai, ant tonzilių atsiranda baltų apnašų. Streptokokinė infekcija pavojingesnė nei virusinė, nes be tinkamo gydymo gali sukelti komplikacijas – plaučių uždegimą, širdies vožtuvų ar inkstų pažeidimus“, – aiškina vaistininkė E. Ramaškienė.
Bakterijų sukeltas gerklės skausmas gydomas antibiotikais, kurie naikina bakterijas ir stabdo infekcijos plitimą. Pajutus tokius simptomus, vaistininkė pataria nedelsti ir kreiptis į gydytoją.
„Gydytojas paskiria antibiotikus tik atlikęs tyrimus, patvirtinančius ligos sukėlėją. Labai svarbu laikytis gydytojo nurodymų – vartoti vaistus tiksliai taip, kaip paskirta, ir būtinai užbaigti visą kursą, net jei simptomai praeina anksčiau. Tai padeda išvengti ligos atkryčio ir atsparių bakterijų atsiradimo“, – pabrėžia vaistininkė E. Ramaškienė.