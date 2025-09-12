Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniaus policija sulaukė pranešimo apie pastebėtą droną: oro uoste negalėjo leistis lėktuvas

2025-09-12 09:49 / šaltinis: BNS
2025-09-12 09:49

Vilniuje ketvirtadienio naktį dėl virš oro uosto įtariamai skraidžiusio objekto negalėjus nusileisti lėktuvui, policija tikina gavusi pranešimą apie pastebėtą droną.

Dronas (nuotr. SCANPIX)

Vilniuje ketvirtadienio naktį dėl virš oro uosto įtariamai skraidžiusio objekto negalėjus nusileisti lėktuvui, policija tikina gavusi pranešimą apie pastebėtą droną.

1

Vienam iš aviacijos saugumo specialistų pranešus apie įtariamą skraidantį objektą virš oro uosto, priimtas sprendimas kuriam laikui stabdyti skrydžius, kol bus patvirtinta informacija, todėl iš Talino skirdęs „airBaltic“ lėktuvas buvo nukreiptas į Rygą. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pastarasis turėjo tūpti 21.45 val., o informacija apie įtariamą objektą gauta apie 21 valandą.

Visi skrydžiai atnaujinti maždaug po pusvalandžio.

Vilniaus apskrities policija BNS nurodė iš Salininkų sodų gyventojo 20.53 val. gavusi pranešimą apie pastebėtą droną.

„Susisiekus su pranešėju, jis patikslino, kad droną matė arčiau Rodūnios kelio, tačiau pasakė, kad po baigto pokalbio su Bendruoju pagalbos centru drono jau nebematė“, – penktadienį sakė policijos komunikacijos poskyrio specialistė Loreta Kairienė.

Būtent Rodūnios kelyje ir yra Vilniaus oro uostas.

Tiesa, pasak policijos, atvykus į pranešėjo nurodyta vietą ir pasivažinėjus aplinkinėms gatvėmis dronas ar drono pilotas nepastebėti. 

