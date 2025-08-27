Viena Vilniaus gatvių bus pavadinta Ukrainoje žuvusio lietuvio Tado Tumo vardu

Tiesa, siūlymą dėl T. Tumo įamžinimo Vilniaus miesto savivaldybės Istorinės atminties komisija priėmė dar balandžio pabaigoje. Tuomet komisijos pirmininkė Kamilė Gogelienė teigė, jog ši iniciatyva buvo suderinta ir su T. Tumo artimaisiais.
Trečiadienį vykusio posėdžio metu savivaldybė taip pat nusprendė bevardei gatvei Verkių seniūnijoje suteikti Filomenos Grincevičiūtės vardą, o Naujininkuose esančią Emilijos Vileišienės gatvę pervadinti Jadvygos Bieliauskienės, Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjos, vardu.
ELTA primena, kad 2022 metų pavasarį Ukrainos mieste Mariupolyje buvo nužudytas kino režisierius, kultūros antropologas M. Kvedaravičius. Praėjusių metų vasario mėnesį Ukrainoje žuvo ir 1981 metais gimęs lietuvis karys T. Tumas. Šių metų pavasarį vykdydamas kovinę užduotį Ukrainos pajėgų Užsienio legione žuvo ir T. Valentėlis.
Praėjusiais metais sostinės savivaldybės taryba pritarė rezoliucijai, kuria įsipareigojo Vilniuje įamžinti Ukrainoje žuvusių lietuvių atminimą.
