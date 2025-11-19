 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vežėjai jau „atidarė“ sienas – parduoda bilietus į Minską

2025-11-19 11:25
2025-11-19 11:25
2025-11-19 11:25

Trečiadienį po pietų Vyriausybė planuoja spręsti dėl 2-ų pasienio punktų su Baltarusija atidarymo. Nors oficialaus sprendimo dar nėra, tačiau autobusų bilietai iš Vilniaus į Minską jau parduodami.

4

Ilgai netrukus ir nelaukus oficialaus sprendimo dėl sienų atidarymo pastebėta, kad jau galima įsigyti autobuso bilietus iš Vilniaus į Minską ir atvirkščiai.

Žinia dėl atnaujinto autobusų kursavimo antradienio vakarą pasidalijo valstybinė įmonė „Minskatrans“ „Telegram“ kanale.

„Gerbiami keleiviai!

Valstybinė įmonė  „Minskatrans“ nuo 2025 m. lapkričio 21 d. planuoja atnaujinti reguliarius autobusų susisiekimo reisus į Lietuvą (Vilnių ir Kauną) ir Latviją (Rygą).

Bilietus galima įsigyti Minsko Centrinėje autobusų stotyje arba interneto svetainėse. Mes dirbame Jums!“ – rašo baltarusiškas kanalas.

Tiesa, autobusų bilietus Vilnius-Minskas jau galima įsigyti ir iš lietuviškos bendrovės „Eurolines“.

Ši bendrovė siūlo kelionę jau ketvirtadienį, lapkričio 20 d. Bilieto kaina – 100 eurų.

Penktadienį, lapkričio 21 d., numatyti keturi reisai. Bilieto kaina – 75 eurai.

Primename, kad uždarius likusius du pasienio punktus su Baltarusija, įsigyti bilietų per autobusubilietai.lt nebuvo galima.

Spalį laikinai uždaryta siena su Baltarusija. Sprendimas galioja iki lapkričio 30 d.

Vyriausybė spręs dėl sienos atidarymo

Vyriausybė trečiadienį spręs, ar atverti du laikinai daugiau nei dvi savaites uždarytus pasienio su Baltarusija punktus. 

Kaip BNS teigė premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas, bus sprendžiama dėl galimybės atverti Medininkų ir Šalčininkų postus anksčiau numatyto laiko.

Premjerė Inga Ruginienė antradienį teigė, kad atverti punktus rekomendavo Nacionalinio saugumo komisija atsižvelgiant į tai, kad sumažėjo kontrabandinių balionų srautai, Vilniaus oro uosto veikla nebetrikdoma.

Ji sakė, kad sienos atvėrimui pasiruošti reikėtų vienos paros. Be to, premjerė pabrėžė, kad jei grėsmės lygis pakiltų, siena ir vėl būtų užverta. 

Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ viceprezidentas Olegas Tarasovas BNS antradienį sakė, kad sienos atidarymas būtų teigiamas žingsnis, bet leika neišspręstų klausimų, pirmiausia dėl Baltarusijos pritaikytų sankcijų vežėjams.   

BNS rašė, kad Lenkijai pirmadienį atidarius du pasienio punktus su Baltarusija, antradienį įvyko techninės Lietuvos ir Baltarusijos pasieniečių derybos dėl kaimyninėje šalyje įstrigusių vilkikų grąžinimo į Lietuvą, kontrabandos bei migrantų problemų.  

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Rustamas Liubajevas teigė, kad Baltarusija susitikime deklaravo norą bendradarbiauti. Lietuvos pasieniečiai paragino Baltarusijos kolegas stabdyti kontrabandą ir išleisti joje strigusius Lietuvos vilkikus.

Ministrų kabinetas sieną su Baltarusija su tam tikromis išimtimis spalio 30-ąją uždarė mėnesiui, tai padaryta reaguojant į kontrabandinių balionų civilinei aviacijai keliamą grėsmę. 

