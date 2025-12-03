Veryga siūlo dėl kontrabandinių balionų skelbti ekstremalią situaciją

„Mano manymu, būtų galima aktyvuoti tam tikrus intensyvesnius mechanizmus, tokius kaip ekstremali situacija toje vietoje, kuri atrištų rankas tam tikroms institucijoms“, – trečiadienį Žinių radijui sakė politikas.
Anot jo, nuolatiniu režimu galėtų dirbti ir premjerės vadovaujama Nacionalinio saugumo komisija.
A. Veryga tvirtino pateikęs premjerei Ingai Ruginienei ir koalicijos partneriams savo siūlymų, kaip kovoti su cigarečių kontrabandą iš Baltarusijos skraidinančiais balionais.
„Yra visokių būdų ir sprendimų, ir aš neabejoju, kad Vyriausybė jų ir ieško ir dirba. Žinau, kad ir užsienio reikalų ministras tikrai bendrauja su kitomis valstybėmis, su Europos Sąjunga. Mes irgi Europos Parlamente, nesvarbu, kokiai partijai – ar opozicijai, ar pozicijai – priklausome, tikrai visi kartu stengiamės, kad supratimas ir Europos Sąjungoje būtų vienodas, nes jis tikrai nėra vienodas“, – teigė LVŽS pirmininkas.
Pasak jo, europarlamentarai iš Lietuvos sieks, kad Europos Parlamentas dėl Baltarusijos vykdomos atakos priimtų rezoliuciją.
Tačiau A. Verygos teigimu, užsieniečiams sunku išaiškinti balionų keliamą grėsmę.
„Užsienio politikams pasakius, kad skrenda balionai, jie įsivaizduoja, kad tokie kaip gimtadienio balionai kažkur skraido pasienyje. Tikrai užtrunka paaiškinti, kokia čia priemonė, kodėl mes manome ir vertiname, kad tai yra hibridinė ataka ir panašiai. Visas šitas darbas yra daromas. Gaila tik, kad jis trunka trejus metus“, – kalbėjo politikas.
A. Verygos tvirtinimu, ankstesnė valdžia ne taip atsakingai žiūrėjo į civilinės aviacijos saugumą ir dėl balionų Vilniaus oro uosto darbo nestabdydavo.
„Anksčiau oro uostas nebūdavo stabdomas, uždaromas. Aš irgi gal galiu paspekuliuoti, dėl ko – ar dėl politinių priežasčių, ar dėl kokių nors kitokių, ar tiesiog keleivių saugumas vienodai kai kuriems politikams atrodė. Dabar į tai yra žiūrima tikrai labai rimtai“, – sakė A. Veryga.
BNS rašė, kad pastaraisiais mėnesiais į Lietuvą iš Baltarusijos skrendantys balionai su rūkalų kontrabanda trikdo civilinę aviaciją. Dėl jų nutraukti darbą itin dažnai priverstas Tarptautinis Vilniaus oro uostas – skrydžiai vėluoja, yra atšaukiami arba nukreipiami į kitus oro uostus.
Dėl kontrabandinių balionų nuo šių metų spalio oro erdvė virš Vilniaus ir Kauno oro uostų buvo apribota daugiau nei dešimt kartų.
Pirmadienį Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą.
Bendrovės „Oro navigacija“ vadovas Saulius Batavičius sakė, kad kontrabandiniai balionai tyčia leidžiami į pavojingas aviacijai zonas.
Dėl nuolatinių balionų su kontrabandinėmis cigaretėmis įskridimų į šalį Lietuva buvo uždariusi sieną su Baltarusija.
Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.
