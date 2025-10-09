Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vaičiūnas: privalėjome keisti jūros vėjo parkų konkurso sąlygas dėl dviejų dalyvių

2025-10-09 13:00 / šaltinis: BNS
2025-10-09 13:00

Šią savaitę sulaukus tik vienos paraiškos ir todėl neįvykus antrajam Lietuvos vėjo parko Baltijos jūroje vystytojo konkursui, energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad sąlyga dėl dviejų dalyvių privalo būti, nes kitu atveju Europos Komisija (EK) pradėtų teisės pažeidimo procedūrą.

Žygimantas Vaičiūnas. ELTA / Andrius Ufartas

Šią savaitę sulaukus tik vienos paraiškos ir todėl neįvykus antrajam Lietuvos vėjo parko Baltijos jūroje vystytojo konkursui, energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad sąlyga dėl dviejų dalyvių privalo būti, nes kitu atveju Europos Komisija (EK) pradėtų teisės pažeidimo procedūrą.

REKLAMA
2

Pasak ministro, anksčiau skelbtas konkursas neatitiko valstybės pagalbos taisyklių, todėl buvo būtina keisti sąlygas numatant  dviejų dalyvių reikalavimą.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Dėl dviejų dalyvių mes privalėjome keisti sąlygas, nes kitu atveju, čia kalbu apie atsakomybę, jeigu būtų buvęs vienas dalyvis, sąlyga įstatyme likusi, ir jeigu būtume turėję vieną dalyvį konkurse, tai šiuo metu mes turėtume Europos Komisijos teisės pažeidimo procedūrą ir konkursas būtų sustabdytas“, – Seime per Vyriausybės valandą ketvirtadienį sakė Ž. Vaičiūnas. 

REKLAMA
REKLAMA

Jis pabrėžė, kad dėl tolesnių procedūrų bus kalbama, o projektas nėra stabdomas: „Jis vyks, tik su kitais parametrais“.

REKLAMA

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) trečiadienį pranešė, jog daugiau nei 3 mlrd. eurų vertės 700 megavatų (MW) galios antrojo vėjo parko Baltijos jūroje vystytojo konkursas laikomas neįvykusiu gavus tik vieną paraišką.

Ją antradienį pateikė tik valstybės valdoma „Ignitis grupė“, kuri kartu su partnere, pasauline jūrinių vėjo parkų vystymo kompanija „Ocean Winds“ jau vysto pirmojo tokios pat galios ir panašios vertės komercinį vėjo parko jūroje projektą. Tačiau jo įgyvendinimas stringa.   

REKLAMA
REKLAMA

BNS anksčiau rašė, jog pirmą kartą paskelbtame antrojo parko aukcione pernai nesulaukus minimalaus dviejų dalyvių skaičiaus, Seimas buvo supaprastinęs konkurso sąlygas leidžiant dalyvauti tik vienam pretendentui.  

Vėliau šiemet birželį konkurso sąlygos buvo pakoreguotos numatant, kad konkursas įvyks, jei jame dalyvaus bent du dalyviai.

Antrojo parko aukcionas rugsėjo pradžioje buvo laikinai sustabdytas ir vėl atnaujintas spalio 6-ąją.   

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų