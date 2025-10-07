Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Baigiasi antrojo jūros vėjo parko konkursas

2025-10-07 06:35 / šaltinis: BNS
2025-10-07 06:35

Antradienį baigiasi pirmadienį atnaujintas daugiau nei 3 mlrd. eurų vertės 700 megavatų (MW) galios antrojo vėjo parko Baltijos jūroje vystytojo konkursas. Jis įvyks, jei bus gautos bent dvi paraiškos. 

Jūrinis vėjo parkas (nuotr. SCANPIX)

Jūrinis vėjo parkas (nuotr. SCANPIX) 

0

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pirmadienį pranešė, kad teisę plėtoti parką laimės naudingiausią pasiūlymą pateikęs dalyvis, kuriam reikės mažiausios valstybės paramos, o jei jos nepageidauja, – pasiūlęs didžiausią vystymo mokestį.

Vyriausybė rugsėjo pradžioje nusprendė laikinai stabdyti konkursą atsižvelgus į tai, kad birželį paskelbto konkurso dokumentų pateikimas vyko vasarą, kai dėl atostogų yra mažesnis rinkos dalyvių aktyvumas, dėl politinių aplinkybių vyravo galimas neapibrėžtumas, todėl potencialiems investuotojams buvo sudėtingiau priimti sprendimus.

Sprendimui įtakos turėjo ir nepalanki situacija pasaulinėje jūrinės energetikos sektoriaus rinkoje.

Energetikos ministerija yra sakiusi, kad potencialių rinkos dalyvių netenkino konkurso terminas, nes jiems trūko laiko pasirengti dalyvauti konkurse. 

Ministras Žygimantas Vaičiūnas anksčiau sakė, kad konkursu domisi keli potencialūs dalyviai. 

BNS šaltinių teigimu, valstybės valdoma „Ignitis grupė“ ketina dalyvauti konkurse, tačiau neaišku, ar su strateginiu partneriu, ar viena.  

Laimėtoją tikimasi paskelbti ir sutartį su vystytoju pasirašyti iki šių metų pabaigos, kai baigiasi Europos Komisijos patvirtinta valstybės pagalbos schema, vadinamasis „Contract for Difference“ (CfD) mechanizmas.

Pagal CfD modelį su parko vystytoju sutartai elektros pardavimo kainai esant mažesnei nei nustatyta minimali riba (64,31 euro už megavatvalandę), valstybė primokėtų parko savininkui, o esant didesnei (107,18 euro) – kainų skirtumą kompensuotų savininkas.

Antrasis jūrinio vėjo parko projektas bus vystomas maždaug 136 kvadratinių km teritorijoje ir nuo kranto bus nutolęs apie 30 km. Skaičiuojama, kad abu parkai užtikrins iki pusės Lietuvos elektros poreikio ir sumažins šalies priklausomybę nuo jos importo.

