Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Atnaujinamos antro jūros vėjo parko konkurso procedūros

2025-10-06 06:15 / šaltinis: ELTA
2025-10-06 06:15

Antrąjį 700 megavatų (MW) vėjo parko Baltijos jūroje konkursą organizuojanti Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pirmadienį atnaujina rugsėjį laikinai sustabdytas aukciono procedūras.

Jūrinis vėjo parkas (nuotr. SCANPIX)

Antrąjį 700 megavatų (MW) vėjo parko Baltijos jūroje konkursą organizuojanti Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pirmadienį atnaujina rugsėjį laikinai sustabdytas aukciono procedūras.

REKLAMA
1

Dokumentus potencialios šio strateginio objekto rangovės gali teikti iki spalio 7 d. – iš viso 2 dienas.

Anksčiau šis terminas buvo numatytas mėnesiu anksčiau – iki rugsėjo 8 d., tačiau Vyriausybė nusprendė jį pratęsti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip tuomet teigė energetikos viceministras Airidas Daukšas, vasaros laikotarpiu rinkos dalyvių aktyvumas buvo mažesnis, formuojant naują Ministrų kabinetą vyravo neapibrėžta politinė situacija, potencialiems investuotojams buvo sudėtingiau apsispręsti dėl didelių investicijų, tad terminą nukelti prašė patys rinkos dalyviai.

REKLAMA
REKLAMA

Aukcioną ir toliau planuojama užbaigti iki metų pabaigos, kol galioja su Europos Komisija (EK) suderinta valstybės parama.

REKLAMA

2023-aisiais Komisija patvirtino 193 mln. eurų vertės schemą jūros vėjo elektrinių parkams remti. Ši pagalba bus teikiama 15 metų kaip kintamoji priemoka, skaičiuojama lyginant rangovo pasiūlyme nustatytą referencinę kainą ir elektros kainą rinkoje.

Pagal atnaujintas aukciono sąlygas, konkursas įvykti gali tik tuo atveju, jeigu jame bus mažiausiai du dalyviai – tai pavasario sesijoje patvirtino Seimas.

REKLAMA
REKLAMA

Birželio 9 d. startavusio konkurso sąlygose numatyta, kad laimėtojas bus renkamas pagal naudingiausią pasiūlymą.

Tai reiškia mažiausią pageidaujamą metinę potencialaus valstybės skatinimo apimtį arba, jei skatinimas nepageidaujamas, pagal didžiausią vystymo mokestį, kurį laimėtojas įsipareigoja sumokėti valstybei. 

Projektas bus iš dalies kompensuojamas jo rangovo pelno mokesčiu už elektros pardavimą, o į vartotojų mokamą viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kainą kaštai bus įskaičiuojami tik nuo tada, kai parkas pradės veiklą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Planuojama, kad tai įvyks 2033 m.

Laimėtoją turės tikrinti ir vyriausybinė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisija.

Lietuva iš viso planuoja turėti du 1,4 gigavatų (GW) galios jūros vėjo parkus – pirmasis yra skirtas didiesiems pramonės, žaliojo vandenilio projektams, antrasis – užtikrinti mažesnes elektros kainas gyventojams.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų