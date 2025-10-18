Švenčiantis Landsbergis rėžė iš peties: „Dumblą reikia mesti lauk su šiūpeliu. A turit šiūpelį?“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Čiurliono menų mokyklos mokinių atliekama daina, kaip ir kasmet, tradiciškai skamba prie profesoriaus Vytauto Landsbergio namų – šiandien pirmajam Nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovui sukako 93-eji.
O ir pats profesorius savo gimtadienio proga turi linkėjimą jį sveikinantiems – gyventi žmoniškai ir draugiškai: „Nebūkit pikčiurnos jokiu būdu. Mylėkit savo mylimuosius, mylėkit tėvynę. Žiūrėkit, kaip viskas neblogai. Nereikia pykčių, nereikia plūstis.“
Profesorius dėkoja nepabūgusiems darganoto oro ir primena eiti Lietuvos keliu ir į šalį neklaidžioti:„Ačiū jums. Padainuosit dar? Padainuokit dar. Ir aš dar jums turiu linkėjimų, bet paskui pasakysiu. O, man kėdę pastatė. Gerai.“
Tarp būrio susirinkusiųjų profesorių sveikina bendraminčiai, bičiuliai, konservatorių partijos nariai.
„Kodėl Kasčiūnas? Todėl. Tai gerai, kad Kasčiūnas. Kasčiūnas yra gerai. Ačiū. Prašau. Ačiū labai. Stiprybės, laikykitės.“
Susirinkusieji dėkoja Landsbergiui už tai, kad primena, kaip mylėti Lietuvą ir išlikti žmonėmis.
„Pasveikinti ir jums nusilenkti. Ačiū, labai smarkiai nesilenkit. Kaip dėstytojui, profesoriui, kaip žymiam Lietuvo švyturiui.“
Ir netrukus čiurlioniukai profesoriui užtraukia ilgiausių: „Sveikatos metų, sveikatos, sveikatos metų linkim mes.“
O Landsbergis, kaip dažna, nepraleidžia progos paironizuoti ir pajuokauti: „Aš vis galvoju, kas sugalvojo tokius žodžius, linkėti sveikaTOS? Ačiū, man nereikia sveikaTOS. Sveikatos būtų gerai.“
Profesorius atskleidžia ir gimtadienio šventės planus: „Atlaikyt iki vakaro, tai irgi uždavinukas. Na, kokių man čia planų. Aš turiu darbo, pas mane ant stalo yra darbas. Yra dar kažkokių vaišių, dar čia ateina sveikintojai.“
Profesorius pats sau linki kuo daugiau gerų žmonių aplink. O Lietuvai, kaip pats sako, visad to paties – geros širdies. Landsbergis įvardija ir tai, kas nuodija šalį ir tarp eilučių kalba apie „Nemuno aušrą“, kurią prieš tai buvo pavadinęs „Nemuno dumblu“.
„Melas. Nuo ryto iki vakaro. Kaip dumblą pašalinsim, kada? Tai kada susirasit šiūpelį. Dumblą reikia mesti lauk su šiūpeliu. A turit šiūpelį?“
Sako, kad metai buvo pakankamai bjaurūs ir tikisi geresnių ir net svarsto, ar verta jam laukti sekančių, kad nebūtų bjauresni. Bet atsakymą, matyt, turi profesoriaus sveikintojai.
„Niekaip negali tą Žemaitaitį išvyti. Suprantat, gaunasi toks bardakėlis Lietuvoje, tai reikia jį panaikinti ir Landsbergio dėka tą galim ir padaryti“, – sakė pirmasis Nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovas.
„Jis Lietuvos sąžinė. Ir todėl, kad labai daug žmonių Lietuvoj myli profesorių. Ir jo išmintis labai reikalinga Lietuvai.“
„Kaip galima neateiti pas patį brangiausią žmogų Lietuvai. Kas gali jį pakeisti? Nieks. Nieks lygių nėra.“
Ir svarbiausia, anot profesoriaus, kad: „Dar Lietuva nepražuvo. Dar Lietuva dainuoja. Kol dainuos, tai nepražus. Palaikykit, palaikykit gyvą Lietuvą, dainuojančią, tada ir aš iš kur nors, iš tolimo debesėlio pasidžiaugsiu.“
Daugiau apie tai sužinokite vaizdo reportaže, esančiame straipsnio pradžioje.