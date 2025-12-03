 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Švietimo sistemoje – chaosas: štai ką siūlo dėl egzaminų kartelės

2025-12-03 11:52 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-03 11:52

Žurnalo „Reitingai“ vyriausiasis redaktorius Gintaras Sarafinas teigia, kad valstybinių brandos egzaminų išlaikymo kartelė, priklausomai nuo abiturientų tikslų, galėtų skirtis. Apie tai „Reitingai“ vyr. redaktorius kalbėjo spaudos konferencijoje pristatydamas šių metų mokyklų aukštųjų mokyklų reitingus. 

Mokykla (tv3.lt koliažas)

Žurnalo „Reitingai“ vyriausiasis redaktorius Gintaras Sarafinas teigia, kad valstybinių brandos egzaminų išlaikymo kartelė, priklausomai nuo abiturientų tikslų, galėtų skirtis. Apie tai „Reitingai“ vyr. redaktorius kalbėjo spaudos konferencijoje pristatydamas šių metų mokyklų aukštųjų mokyklų reitingus. 

REKLAMA
3

G. Sarafinas spaudos konferenciją pradėjo teigdamas, kad švietimas Lietuvoje nėra prioritetas, o dažniausiai jis atsimenamas tik per valstybinius brandos egzaminus. O pastaruoju metu daug diskusijų sukėlė ir tai, koks turėtų būti valstybinių brandos egzaminų įvertis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pastarojo laikmečio pagrindinė aktualija, koks turėtų būti valstybinių brandos egzaminų įvertis – 35 ar 25 taškai. Skirtingos interesų grupės pateikusios daugybę argumentų, dešimtis argumentų, kiek tai turėtų būti“, – kalbėjo G. Sarafinas. 

REKLAMA
REKLAMA

Pasiūlė sprendimo būdą dėl egzaminų kartelės

Jis taip pat priminė, kad kartelę pakėlus iki 35 taškų, praėjusiais metais abiturientams prie egzaminų rezultatų teko pridėti po 10 taškų, o tai, G. Sarafino teigimu, yra visiškas nesusipratimas.

REKLAMA

Visgi jis pabrėžia, kad jei toks sprendimas nebūtų priimtas, egzaminų būtų neišlaikę 7400 abiturientų ir jiems būtų užsidariusios durys ne tik į aukštąsias, bet ir į profesines mokyklas. 

O dėl slankiojamos kartelės (praėjusių metų abiturientams ji siekė 35 taškus, šiemet nuspręsta, kad turėtų siekti 25 taškus) tai sukėlė ir aukštųjų mokyklų pasipiktinimą, turėjo įtakos ir sumažėjusiai diplomo vertei, o darbdaviai nebe taip stipriai kreipia dėmesį į turimus diplomus. 

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau pats žurnalo „Reitingai“ vyr. redaktorius klausė ar nebūtų galima keisti išlaikymo kartelės, priklausomai nuo abiturientų interesų. Pavyzdžiui, anot G. Sarafino, išlaikymo kartelė skirtųsi tiems, kurie nori stoti į kolegijas, universitetus ar apskritai neplanuoja stoti į aukštąsias mokyklas. 

„Jie (abiturientai – tv3.lt) kiekvienas rastų savo vietą, šiemet tūkstančiai nerado savo vietos“, – pažymėjo žurnalo „Reitingai“ redaktorius. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Klausimų sukėlė mokyklų finansavimas

Sudarant mokyklų reitingus, pasak G. Sarafino, daug klausimų sukėlė ir mokyklų finansavimas, o jas finansuojančios savivaldybės, pasak žurnalo „Reitingai“ redaktoriaus, elgiasi taip, kaip nori, tačiau kriterijai nėra aiškūs.

„Jau daugiau nei 10 metų mokyklų finansavimas primena mišką“, – komentavo G. Sarafinas. 

REKLAMA

Jis taip pat pridūrė, kad kasmet tendencijos ne gerėja, o blogėja. Jo teigimu, anksčiau  išlaidos vienam mokiniui skirdavosi 3-4 kartus, o šiuo metu yra artėjama prie 6 kartų. 

Didelėje dalyje šalies gimnazijų išlaidos vienam mokiniui sudaro 2300–2800 eurų per metus, bet lygiai taip pat esama ir gimnazijų, kuriose išlaidos vienam mokiniui viršija 10 tūkst. eurų ir dar daugiau. Pvz.: Vilniaus r. Buivydžių T. Konvickio gimnazijoje – 13,855 tūkst. eurai, o Šalčininkų r. Dieveniškių A. Mickevičiaus gimnazijoje – net 15,49 tūkst. eurų.

REKLAMA

„Ironizuojant galima teigti, kad tai tiesiog pinigų kasyklos. Beje, už tokius pinigus kiekvienam vaikui galima laisviausiai samdyti jau labai rimtus asmeninius korepetitorius“, – pakbrėžiama žurnale „Reitingai“. 

Labai panašus vaizdas ir pagrindinių mokyklų lygoje: Plungės „Ryto“ pagrindinėje mokykloje išlaidos vienam mokiniui sudaro 2510,6 eurų, Ukmergės Dukstynos pagrindinėje mokykloje – 2723,1 eurų, bet štai Vilniaus r. Pakenės Č. Milošo mokykloje jos siekia jau 12,1 tūkst. eurų, Prienų r. Pakuonio pagrindinėje mokykloje – 12,3 tūkst. eurų, o Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinėje mokykloje – net 14,13 tūkst. eurų. Taigi skirtumai jau artėja prie 6 kartų.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų