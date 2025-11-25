 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sukčiai per parą iš žmonių išviliojo beveik 100 tūkst. eurų

2025-11-25 07:39 / šaltinis: BNS
2025-11-25 07:39

Policija per pastarąją parą fiksavo keturis stambesnius elektroninio sukčiavimo atvejus visoje Lietuvoje, per juos iš žmonių išviliota beveik 100 tūkst. eurų, antradienį pranešė policija.

Susirašinėjimas. ELTA / Andrius Ufartas

0

Stambiausias atvejis fiksuotas Vilniuje.

1978 metais gimęs vyras policijai pranešė, kad būnant namuose Vėtrungių gatvėje jis į programėlę „Messenger“ iš nepažįstamo asmens gavo pasiūlymą investuoti pinigus elektroninėje svetainėje.

Prisijungus prie atsiųstos nuorodos, nepažįstami asmenys apgaulės būdu pasisavino kiek daugiau nei 30 tūkst. eurų.

Dar vienas stambesnio masto atvejis irgi fiksuotas Vilniuje, kai 1959 metais gimusiai moteriai būnant namuose Taikos gatvėje Vilniuje jai paskambino nepažįstami rusiškai kalbėję asmenys.

Jie prisistatė telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, o iš moters pinigus paėmė atvykęs nepažįstamas vyras.

