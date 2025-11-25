Sukčiai per parą iš žmonių išviliojo beveik 100 tūkst. eurų

Stambiausias atvejis fiksuotas Vilniuje.
1978 metais gimęs vyras policijai pranešė, kad būnant namuose Vėtrungių gatvėje jis į programėlę „Messenger“ iš nepažįstamo asmens gavo pasiūlymą investuoti pinigus elektroninėje svetainėje.
Prisijungus prie atsiųstos nuorodos, nepažįstami asmenys apgaulės būdu pasisavino kiek daugiau nei 30 tūkst. eurų.
Dar vienas stambesnio masto atvejis irgi fiksuotas Vilniuje, kai 1959 metais gimusiai moteriai būnant namuose Taikos gatvėje Vilniuje jai paskambino nepažįstami rusiškai kalbėję asmenys.
Jie prisistatė telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, o iš moters pinigus paėmė atvykęs nepažįstamas vyras.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!