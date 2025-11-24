 
Policija skubiai kreipiasi į Lietuvos gyventojus: perduokite ir vyresniems šeimos nariams

2025-11-24 09:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-11-24 09:50

Sukčiai ir toliau atakuoja Lietuvos gyventojus – Virtualus policijos patrulis socialiniame tinkle „Facebook“ praneša apie vis daugiau apgaulės schemų, kurios kainuoja žmonėms didžiules pinigų sumas. Pastarosiomis paromis policija sulaukė kelių pranešimų apie itin įžūlius nusikaltėlius, kurie apsimetinėja pareigūnais, siunčia melagingas SMS žinutes ar net atvyksta į žmonių namus.

Telefoniniai sukčiai (asociatyvi nuotr.) (nuotr. Pexels)
Sukčiai ir toliau atakuoja Lietuvos gyventojus – Virtualus policijos patrulis socialiniame tinkle „Facebook" praneša apie vis daugiau apgaulės schemų, kurios kainuoja žmonėms didžiules pinigų sumas. Pastarosiomis paromis policija sulaukė kelių pranešimų apie itin įžūlius nusikaltėlius, kurie apsimetinėja pareigūnais, siunčia melagingas SMS žinutes ar net atvyksta į žmonių namus.

Gyventojai viliojami paspausti suklastotas nuorodas, pateikti prisijungimo duomenis arba perduoti grynuosius pinigus nepažįstamiems asmenims.

Sukčius pasiglemžė pinigus
Ragina atkreipti dėmesį į sukčių pinkles

Pareigūnai ragina išlikti budriems ir primena – policija niekada neprašo tokių duomenų ir nevykdo pinigų tikrinimo namuose.

„Iš lapkričio 19 dienos iš paros įvykių suvestinės:

Kreipėsi moteris, kuri pareiškė, kad į mobiliojo ryšio telefoną gavo SMS žinutę su tekstu ir nuoroda „Epolicija ir užregistruota nauja administracinė byla“, kurią paspaudus ir suvedus banko prisijungimo duomenis, pasisavinta 760 eurų.

Kreipėsi moteris, kuri pareiškė, kad telefonu paskambino nepažįstamas asmuo, kuris prisistatęs policijos pareigūnu bei teigdamas, kad namuose laikomi pinigai yra padirbti, apgaulės būdu išviliojo 10 368 eurus, kuriuos atidavė tą pačią dieną į namus atvykusiam nepažįstamam vyriškiui.

Kreipėsi vyras, kuris pareiškė, kad jam paskambino nepažįstami asmenys (bendravo rusų kalba), kurie prisistatę policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo elektroninės bankininkystės prisijungimo slaptažodžius ir pasisavino 15 000 eurų“, – rašoma įraše.

Policija pataria: kaip apsisaugoti nuo apgaulių

Prie įrašo pateiktame vizuale Virtualus policijos patrulis primena svarbiausias taisykles, padedančias apsisaugoti nuo sukčių.

„Policijos virtualus patrulis informuoja:

Policijos pareigūnai:

  • el. paštu ar sms žinutėmis nesiunčia savo tarnybinio pažymėjimo nuotraukos;
  • neprašo elektroninės bankininkystės prisijungimo slaptažodžių;
  • nesiunčia sms žinučių su aktyviomis nuorodomis dėl baudų ar eismo įvykių;
  • policija nevyksta į namus tikrinti jūsų turimų pinigų, ar jie nėra padirbti;
  • vienu skambučiu „nejungia“ su banko ar telekomunikacijų darbuotojais.

Visada atkreipkite dėmesį, ar jungiatės prie oficialios epolicijos interneto svetainės“, – pateikiama vizuale.

