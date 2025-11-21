 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sukčiai iš žmonių per dieną išviliojo virš 37 tūkst. eurų

2025-11-21 08:55 / šaltinis: ELTA
2025-11-21 08:55

Vilniuje ir Švenčionių rajone sukčiai apgaule iš žmonių išviliojo apie 37,2 tūkst. eurų, informavo policija. 

Vilniuje ir Švenčionių rajone sukčiai apgaule iš žmonių išviliojo apie 37,2 tūkst. eurų, informavo policija. 

0

Anot Policijos departamento, ketvirtadienį 19.44 val. į sostinės pareigūnus kreipėsi moteris (gim. 1973 m.), kuri pareiškė, kad lapkričio 12 d. apie 12.30 val. Vilniuje, Širšių gatvėje, būnant namuose, telefonu paskambino nepažįstami asmenys, kurie bendravo rusų kalba.

Šie asmenys, pasak moters, prisistatė telekomunikacijų bendrovės, banko darbuotojais bei policijos pareigūnais ir apgaulės būdu išviliojo 21 070 eurų.

Pareiškėja teigė pinigus  atidavusi į namus atvykusiam nepažįstamam vyriškiui. 

Policijos departamento duomenimis, ketvirtadienį 13.56 val. gautas moters (gim. 1958 m.) pareiškimas apie tai, kad lapkričio 13 d. apie 14.24 val. Vilniuje, Subačiaus gatvėje, namuose, jai paskambino nepažįstami asmenys.

Jie, anot pareiškėjos, kalbėjo rusiškai, prisistatė telekomunikacijų bendrovės, banko darbuotojais bei policijos pareigūnais ir apgaulės būdu išviliojo 10 700 eurų. 

Sostinės policija ketvirtadienį gavo dar vienos moters (gim. 1970 m.) pranešimą apie galimą sukčiavimą.

Pareiškėja nurodė, kad apie 10.06 val. Vilniuje, jai prisijungus prie netikros banko svetainės bei patvirtinus tapatybę, iš banko sąskaitos pasisavinta 2 700 eurų

Galimai nuo sukčių nukentėjo iš Švenčionių rajono gyventoja (gim. 1957 m.). Ji policijai nurodė, jog lapkričio 10 d. jai paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų bendrovės, banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 2 700 eurų. 

Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.

