TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Darbo paieškos baigėsi košmaru: moteris prarado dešimtis tūkstančių eurų

2025-11-20 07:09 / šaltinis: BNS
2025-11-20 07:09

Sukčiai iš moters Vilniuje išviliojo daugiau nei 75 tūkst. eurų, ketvirtadienį pranešė policija.

Pinigai. Eurai. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Sukčiai iš moters Vilniuje išviliojo daugiau nei 75 tūkst. eurų, ketvirtadienį pranešė policija.

0

Pinigai iš 1972 metais gimusios moters rudenį buvo išvilioti, kai jai būnant namuose Vilniuje bei internetinėse platformose ieškant darbo, telefonu susisiekė nepažįstami asmenys.

Jie prisistatė būrimo paslaugų teikėjais, galinčiais pagerinti emocinę būklę.

Per pastarąją parą Lietuvoje fiksuoti dar du atvejai, kai sukčiai iš žmonių išviliojo daugiau nei 10 tūkst. eurų siekiančias sumas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iš 1940 metais gimusio vyro 15 tūkst. eurų pasisavinti, kai jam būnant namuose Fabijoniškių gatvėje jam paskambino rusiškai kalbėję ir policijos pareigūnais prisistatę asmenys. Iš vyro apgaulės būdu buvo išvilioti elektroninės bankininkystės prisijungimo slaptažodžiai.

Tuo metu Kaune sukčiai iš 1936 metais gimusios moters paėmė grynuosius pinigus.

Jai būnant namuose Vytenio gatvėje, telefonu paskambino policijos pareigūnu prisistatęs nepažįstamas asmuo. Jis teigė, kad namuose laikomi pinigai yra padirbti.

Tuo patikėjusi, kaunietė į namus atvykusiam nepažįstamam vyriškiui atidavė daugiau nei 10 tūkst. eurų.

Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.

