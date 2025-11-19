 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ligonių kasa dalijasi svarbia žinia: praneškite ir artimiesiems

2025-11-19 10:27 / šaltinis: BNS
2025-11-19 10:27

Valstybinė ligonių kasa (VLK) įspėja apie jos vardu platinamus apgaulingus laiškus.

Valstybinė ligonių kasa Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.

Valstybinė ligonių kasa (VLK) įspėja apie jos vardu platinamus apgaulingus laiškus.

0

Kaip rašoma trečiadienį išplatintame pranešime, nuo antradienio vakaro gyventojai gauna melagingus elektroninius laiškus, neva siunčiamus (VLK) vardu.

Šiuose laiškuose teigiama, kad esą grąžinamos metinės įmokos, o gavėjai raginami atidaryti pridėtas nuorodas ar pateikti asmeninius duomenis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

VLK sako, kad tai – sukčių bandymas išvilioti asmeninius duomenis ar prisijungimus prie elektroninės bankininkystės. Ligonių kasa nerenka mokesčių ir permokų negrąžina, taip pat nesiunčia laiškų su nuorodomis dėl permokų grąžinimo ir neprašo pateikti asmeninės informacijos.

Gavus tokį laišką gyventojai raginami neatidaryti jokių prisegtų dokumentų ar nuorodų, laišką reikia ištrinti.

