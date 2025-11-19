 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sukčiai iš gyventojo išviliojo 13 tūkst. eurų

2025-11-19 07:50 / šaltinis: ELTA
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-11-19 07:50

Patikęs sukčių apgaule Pabradės gyventojas prarado 13 tūkst. eurų.

Eurai (nuotr. BNS/tv3.lt)

Patikęs sukčių apgaule Pabradės gyventojas prarado 13 tūkst. eurų.

0

Kaip pranešė Policijos departamentas, antradienį 18.35 val. į Vilniaus apskrities policiją kreipėsi 1938 metais gimęs vyras. Jis nurodė, kad tą pačią dieną apie 15 val. Švenčionių r., Pabradėje, būnant namuose, jam paskambino nepažįstami asmenys (bendravo rusų kalba).

Anot pareiškėjo, asmenys prisistatė policijos pareigūnais ir banko darbuotojais ir apgaulės būdu išviliojo 13 050 eurų.

Pinigus nukentėjusysis atidavė atvykusiam nepažįstamam vyriškiui.

Policija surinko medžiagą dėl sukčiavimo.  

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

