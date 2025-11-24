 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Klaipėdietė internete patikėjo investavimo pažadais – neteko 12,3 tūkst. eurų

2025-11-24 07:44
2025-11-24 07:44

Į uostamiesčio policiją kreipėsi nuo sukčių nukentėjusi moteris – ji pranešė, kad prieš keturis mėnesius iš jos buvo pasisavinta 12,3 tūkst. eurų.

Pinigai. Eurai. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

0

Kaip pranešė Policijos departamentas, sekmadienį 14.31 val. į Klaipėdos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi moteris (gim. 1961 m.).

Ji pareiškė, kad liepos 18 dieną Klaipėdoje, Vingio gatvėje, namuose, internete užpildžius skelbimą apie investicines paslaugas, su ja telefonu susisiekė nepažįstamas asmuo.

Jis bendravo rusų kalba ir įtikino investuoti į internetinę investavimo platformą. Taip apgaulės būdu išviliojo pinigus.

Policija surinko medžiagą dėl sukčiavimo. 

