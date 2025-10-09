Skvernelis apie naują kandidatą į kultūros ministrus: „Jeigu kažkas norės susitepti savo biografiją, tai gal ir suras“

Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Naujojo kandidato į kultūros ministrus pavardės Remigijus Žemaitaitis neatskleidžia ir koalicijos partneriams. Kai kurie socialdemokratai abejoja, ar naujasis kultūros ministras nuramins įsiaudrinusią kultūros bendruomenę ir siūlo R. Žemaitaičiui pagalvoti apie ministerijų mainus.
Tuo metu viešumoje pasigirdo, kad priešpaskutinę darbo dieną Ignotas Adomavičius pašaliniams asmenims leido nusikrauti informaciją iš ministerijos darbuotojų kompiuterių.
Būsimo ministro pavardę Žemaitaitis laiko paslaptyje: žino tik premjerė
R. Žemaitaitis jau vakar koalicijos partneriams pranešė, kad jau turi naujojo ministro, kuris pakeis vos savaitę ministru dirbusį I. Adomavičių, pavardę.
„Aš atsakysiu, mano „Facebooke“ sekite, socialinę mano erdvę, Remigijus Žemaitaitis. Tenais ir bus viskas išplatina. Turite dar kažkokių klausimų?“ – žurnalistams nedetalizavo „Nemuno aušros“ lyderis.
Kad Žemaitaitis naujojo kultūros ministro pavardę laiko po kelias užraktais, ne naujiena ir koalicijos partneriams. Esą socdemus informavo, kad kandidato pavardę perdavė premjerei.
„Pavardės mes nežinome koalicijos tarybos nariai. Kas tas kandidatas. Bet premjerė žino“, – sakė socialdemokratė Rasa Budbergytė.
Ruginienė tikina nežinanti Žemaitaičio kandidato
Pasirodo, kad premjerė Inga Ruginienė jokios pavardės iš R. Žemaitaičio iki šiol nesulaukė. Premjerė vakar lankėsi Ukrainoje, šiandien tęsia vizitą Lenkijoje, o į Lietuvą turėtų grįžti vėlai vakare.
Tiesa, kai kurie socialdemokratai abejoja, jog R. Žemaitaitis ištrauks tokį kandidatą, kuris nuramins dalį kultūrininkų, kurie protestuoja ir juos palaikančius žmones.
„Jeigu kažkas norės susitepti savo biografiją, tai gal ir suras. Bet šiandien klausimas, kurį kelia kultūros bendruomenė, yra ne apie pavardes, o apie tai, kad šitos partijos įtakos sferoje negali būti Kultūros ministerijoje“, – svarstė demokratų lyderis Saulius Skvernelis.
„Man kažkaip atrodo, kad sunkiai jiems seksis tai padaryti. Todėl aš esu toje pusėje, kuri galvotų, kad greičiau būtų padaryti mainus“, – teigė R. Budbergytė.
Socialdemokratai linkę keisti viso labo vieną ministeriją
O pasirinkimas mainams ne toks ir didelis. TV3 žiniomis, socialdemokratai svarstytų tik apie vieną ministeriją – Sveikatos apsaugos. Mat ministerijai vadovaujanti Marija Jakubauskienė nėra socdemė, ji į Vyriausybę pateko Gintauto Palucko kvietimu.
„Tas mūsų sprendimas atiduoti kultūros ministeriją kaip poziciją „Nemuno aušrai“, matyt, iki galo buvome neapgalvoję“, – pridūrė R. Budbergytė
Tiesa, ir medikų aktyvistai, sužinoję apie tokią galimybę taip pat ėmė prieštarauti, kad į „Nemuno aušros“ rankas patektų sveikatos apsauga.
Jie taip pat ėmė grąsinti protesto akcijomis. Bet panašu, kad pokyčių tarp ministerijų dabar nenori ir pats R. Žemaitaitis.
Užkulisiuose socdemai kalbasi, jog R. Žemaitaičiui dar suteikiamas vienas šansas – pabandyti surasti žmogų, kurį protestuojanti kultūros bendruomenė gerbtų ir galbūt taip nuramintų kylančias aistras ir protestus.
Bet protestuotojai prašo ne kito ministro, o kad apskritai „Nemuno aušros“ koalicijoje neliktų.
„Ar tai būtų mokytojai, ar tai būtų medikai, ar kultūros darbuotojai. Jie gali reikšti savo protestus, savo nepasitenkinimą konkrečiais kandidatais, kurie yra siūlomi užimti ministro postą. Jie neturi teisės“, – kalbėjo socialdemokratė R. Budbergytė.
Opozicija kreipėsi į Nausėdą
Situaciją dėl kultūros ministerijos visaip išnaudojanti opozicija šiandien žengė dar vieną ėjimą. Kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą ir siūlo, kad socdemai R. Žemaitaitį iš koalicijos išmestų. Tuo metu jie, opozicija, paremtų mažumos Vyriausybę.
„Gal kažkas spaudžia prezidentą, gal kažkas bando juo manipuliuoti. Tai mes norime padėti prezidentui“, – sakė S. Skvernelis.
„Mes esame chaose kaip valstybė, dabar tiesiam pagalbos ranką ir sakome, kad esame tiek dalykiški, kad galime padėti mažumos Vyriausybei dirbti. Ypač, jeigu mažumos Vyriausybė kai kuriais atvejais įsiklausytų į mūsų inovatoriškas idėjas“, – teigė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
Opozicija paremtų socialdemokratus, kaip patys sako, pačiais svarbiausiais klausimais. Bet akivaizdu, kad valdantieji norėtų paramos ir jų stumiamiems klausimams, kuriems opozicija greičiausiai nepritartų.
„Židinys kaip sapne radinys. Mes turime koaliciją ir esame nusiteikę dirbti koalicijoje“, – tokią galimybę kritiškai vertina socialdemokratų seniūnė Orinta Leiputė.
Tuo metu Kultūros ministerijos rūmų Ignotas Adomavičius, panašu, ramiai nepaliko. Visuomenininkas Andrius Tapinas pasidalino vieno kultūros ministerijos darbuotojo pasakojimu. Esą priešpaskutinę darbo dieną I. Adomavičius atsivedė nežinomus asmenis, kuriems leido iš Kultūros ministerijos darbuotojų kompiuterių išsikelti informaciją, susijusią su kultūros įstaigų finansavimu.
„Nežinomi vyrai, lydimi paties ministro, vaikščiojo po kabinetus ir iš mūsų darbinių kompiuterių persikėlė norimą informaciją. Mane asmeniškai paprašė atsitraukti nuo kompiuterio ir viską darė patys. Iš kolegų žinau, kad kai kurių buvo paprašyta tam tikrą informaciją perkelti patiems“, – pasakojo ministerijoje dirbantis asmuo, panoręs likti anonimu.
Savo ruožtu, Tapinas kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą STT. O konservatoriai ir kitos opozicinės partijos kreipėsi į prokuratūrą.
„Čia yra jau didžiulis pažeidimas, kuris eina į baudžiamąją atsakomybę“, – įsitikinęs L. Kasčiūnas.
Pats buvęs ministras I. Adomavičius viešai tai vadina melu.