Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
24
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Skvernelis apie naują kandidatą į kultūros ministrus: „Jeigu kažkas norės susitepti savo biografiją, tai gal ir suras“

2025-10-09 09:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-09 09:55

Socialdemokratai jau garsiai kalba, kad atiduoti kultūros ministeriją Remigijui Žemaitaičiui ir jo vadovaujamai „Nemuno aušrai“ buvo klaida. Ir siūlo keistis ministerijomis, TV3 žiniomis, į Sveikatos apsaugos ministeriją. Tuo metu R. Žemaitaitis tikina, kad jokie ministerijų mainai su socialdemokratais nevyksta. 

Socialdemokratai jau garsiai kalba, kad atiduoti kultūros ministeriją Remigijui Žemaitaičiui ir jo vadovaujamai „Nemuno aušrai“ buvo klaida. Ir siūlo keistis ministerijomis, TV3 žiniomis, į Sveikatos apsaugos ministeriją. Tuo metu R. Žemaitaitis tikina, kad jokie ministerijų mainai su socialdemokratais nevyksta. 

REKLAMA
24

Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.   

Naujojo kandidato į kultūros ministrus pavardės Remigijus Žemaitaitis neatskleidžia ir koalicijos partneriams. Kai kurie socialdemokratai abejoja, ar naujasis kultūros ministras nuramins įsiaudrinusią kultūros bendruomenę ir siūlo R. Žemaitaičiui pagalvoti apie ministerijų mainus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo metu viešumoje pasigirdo, kad priešpaskutinę darbo dieną Ignotas Adomavičius pašaliniams asmenims leido nusikrauti informaciją iš ministerijos darbuotojų kompiuterių.

REKLAMA
REKLAMA

Būsimo ministro pavardę Žemaitaitis laiko paslaptyje: žino tik premjerė

R. Žemaitaitis jau vakar koalicijos partneriams pranešė, kad jau turi naujojo ministro, kuris pakeis vos savaitę ministru dirbusį I. Adomavičių, pavardę.

REKLAMA

„Aš atsakysiu, mano „Facebooke“ sekite, socialinę mano erdvę, Remigijus Žemaitaitis. Tenais ir bus viskas išplatina. Turite dar kažkokių klausimų?“ – žurnalistams nedetalizavo „Nemuno aušros“ lyderis.

Kad Žemaitaitis naujojo kultūros ministro pavardę laiko po kelias užraktais, ne naujiena ir koalicijos partneriams. Esą socdemus informavo, kad kandidato pavardę perdavė premjerei.

REKLAMA
REKLAMA

„Pavardės mes nežinome koalicijos tarybos nariai. Kas tas kandidatas. Bet premjerė žino“, – sakė socialdemokratė Rasa Budbergytė.

Ruginienė tikina nežinanti Žemaitaičio kandidato

Pasirodo, kad premjerė Inga Ruginienė jokios pavardės iš R. Žemaitaičio iki šiol nesulaukė. Premjerė vakar lankėsi Ukrainoje, šiandien tęsia vizitą Lenkijoje, o į Lietuvą turėtų grįžti vėlai vakare.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, kai kurie socialdemokratai abejoja, jog R. Žemaitaitis ištrauks tokį kandidatą, kuris nuramins dalį kultūrininkų, kurie protestuoja ir juos palaikančius žmones.

„Jeigu kažkas norės susitepti savo biografiją, tai gal ir suras. Bet šiandien klausimas, kurį kelia kultūros bendruomenė, yra ne apie pavardes, o apie tai, kad šitos partijos įtakos sferoje negali būti Kultūros ministerijoje“, – svarstė demokratų lyderis Saulius Skvernelis.

REKLAMA

„Man kažkaip atrodo, kad sunkiai jiems seksis tai padaryti. Todėl aš esu toje pusėje, kuri galvotų, kad greičiau būtų padaryti mainus“, – teigė R. Budbergytė.

Socialdemokratai linkę keisti viso labo vieną ministeriją

O pasirinkimas mainams ne toks ir didelis. TV3 žiniomis, socialdemokratai svarstytų tik apie vieną ministeriją – Sveikatos apsaugos. Mat ministerijai vadovaujanti Marija Jakubauskienė nėra socdemė, ji į Vyriausybę pateko Gintauto Palucko kvietimu.

REKLAMA

„Tas mūsų sprendimas atiduoti kultūros ministeriją kaip poziciją „Nemuno aušrai“, matyt, iki galo buvome neapgalvoję“, – pridūrė R. Budbergytė

Tiesa, ir medikų aktyvistai, sužinoję apie tokią galimybę taip pat ėmė prieštarauti, kad į „Nemuno aušros“ rankas patektų sveikatos apsauga.

Jie taip pat ėmė grąsinti protesto akcijomis. Bet panašu, kad pokyčių tarp ministerijų dabar nenori ir pats R. Žemaitaitis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Užkulisiuose socdemai kalbasi, jog R. Žemaitaičiui dar suteikiamas vienas šansas – pabandyti surasti žmogų, kurį protestuojanti kultūros bendruomenė gerbtų ir galbūt taip nuramintų kylančias aistras ir protestus.

Bet protestuotojai prašo ne kito ministro, o kad apskritai „Nemuno aušros“ koalicijoje neliktų.

„Ar tai būtų mokytojai, ar tai būtų medikai, ar kultūros darbuotojai. Jie gali reikšti savo protestus, savo nepasitenkinimą konkrečiais kandidatais, kurie yra siūlomi užimti ministro postą. Jie neturi teisės“, – kalbėjo socialdemokratė R. Budbergytė.

REKLAMA

Opozicija kreipėsi į Nausėdą

Situaciją dėl kultūros ministerijos visaip išnaudojanti opozicija šiandien žengė dar vieną ėjimą. Kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą ir siūlo, kad socdemai R. Žemaitaitį iš koalicijos išmestų. Tuo metu jie, opozicija, paremtų mažumos Vyriausybę.

„Gal kažkas spaudžia prezidentą, gal kažkas bando juo manipuliuoti. Tai mes norime padėti prezidentui“, – sakė S. Skvernelis.

REKLAMA

„Mes esame chaose kaip valstybė, dabar tiesiam pagalbos ranką ir sakome, kad esame tiek dalykiški, kad galime padėti mažumos Vyriausybei dirbti. Ypač, jeigu mažumos Vyriausybė kai kuriais atvejais įsiklausytų į mūsų inovatoriškas idėjas“, – teigė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.

Opozicija paremtų socialdemokratus, kaip patys sako, pačiais svarbiausiais klausimais. Bet akivaizdu, kad valdantieji norėtų paramos ir jų stumiamiems klausimams, kuriems opozicija greičiausiai nepritartų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Židinys kaip sapne radinys. Mes turime koaliciją ir esame nusiteikę dirbti koalicijoje“, – tokią galimybę kritiškai vertina socialdemokratų seniūnė Orinta Leiputė.

Tuo metu Kultūros ministerijos rūmų Ignotas Adomavičius, panašu, ramiai nepaliko. Visuomenininkas Andrius Tapinas pasidalino vieno kultūros ministerijos darbuotojo pasakojimu. Esą priešpaskutinę darbo dieną I. Adomavičius atsivedė nežinomus asmenis, kuriems leido iš Kultūros ministerijos darbuotojų kompiuterių išsikelti informaciją, susijusią su kultūros įstaigų finansavimu.

REKLAMA

„Nežinomi vyrai, lydimi paties ministro, vaikščiojo po kabinetus ir iš mūsų darbinių kompiuterių persikėlė norimą informaciją. Mane asmeniškai paprašė atsitraukti nuo kompiuterio ir viską darė patys. Iš kolegų žinau, kad kai kurių buvo paprašyta tam tikrą informaciją perkelti patiems“, – pasakojo ministerijoje dirbantis asmuo, panoręs likti anonimu.

Savo ruožtu, Tapinas kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą STT. O konservatoriai ir kitos opozicinės partijos kreipėsi į prokuratūrą.

„Čia yra jau didžiulis pažeidimas, kuris eina į baudžiamąją atsakomybę“, – įsitikinęs L. Kasčiūnas.

Pats buvęs ministras I. Adomavičius viešai tai vadina melu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Remigijus Žemaitaitis ir kiti koalicijos nariai susitinka su Gitanu Nausėda (Elta nuotr.)
Naujausi reitingai po Vyriausybės suirutės: „Nemuno aušrai“ pavyko išlošti iš politinio chaoso? (93)
Inga Ruginienė Andrius Ufartas/ELTA
Ruginienė Seimo tribūnoje aiškinsis dėl „aušriečiams“ atiduotos Kultūros ministerijos (2)
Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas
Valdantieji ketina atmesti prezidento veto dėl BK pataisų: atsižvelgsime į išsakytas pastabas (9)
Ainė Ramonaitė (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)
Profesorė rėžė tiesiai šviesiai apie protestus ir dvigubus standartus: „Palaukit“ (252)
Spalio 9 d. TV3 Žinios. Pentagonas ruošiasi nutraukti paramą Baltijos šalims: „Amerika nemėgsta lūzerių, ir tą reikia mums irgi įsisavinti“
Spalio 8 d. TV3 Žinios. Tarptautinis tyrimas atskleidė kraupią statistiką: kodėl tiek mažai žmonių nori būti mokytojais?
Spalio 8 d. TV3 Žinios. Gražulis išgirdo nuosprendį už LGBT žmonių niekinimą: teisme surengė tikrą šou
Spalio 8 d. TV3 Žinios. Socialdemokratai susikirto su Žemaitaičiu: „Laurų gatvėje gyvenantis žmogus lygina svietą. Ir kariauja su buržuazija“
Spalio 8 d. TV3 Žinios. Išardė didžiausią „iPhone“ vagišių tinklą: vogtus telefonus pardavinėjo už 5 tūkst. eurų
Spalio 8 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Linu Kojala
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Mobilizacijos pratybos Lietuvoje – su nemaloniomis žiniomis: evakuoti žmonių į Lenkiją nebūtų su kuo
Spalio 7 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su buvusiu Seimo pirmininku Arūnu Valinsku
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Prieš Vėlines – naujų žvakučių bumas: žmonės negaili ir po 30 eurų
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Lyčiai neutralūs tualetai Lietuvoje gali virsti realybe: galės naudotis tiek berniukai, tiek mergaitės
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Palikdamas ministeriją Adomavičius privirė košės Žemaitaičiui: gali grėsti baudžiamoji atsakomybė?
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Irmos Gajauskaitės byla įstrigo: valstybės advokatas nesusikalba su politinę karjerą tęsti ketinančia skandaliste
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Pensijos didės 80-90 eurų, tačiau senjorų tai netenkina: „Viskas be perstojo brangsta“
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Pirmadienio naktį – kosminis šou danguje: pilnaties vaizdas užbūrė daugelį pasaulio gyventojų
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Kovotojai prieš miškų kirtimą susirėmė su urėdijos pareigūnais
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Aiškėja, kaip buvęs kariuomenės vadas taisydamas dantis sutaupė 4 tūkstančius eurų
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Už lietuvių pamėgtas sveikuoliškas uogas teks mokėti daugiau: pardavėjai skundžiasi itin prastu derliumi
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Kultūros ministro postui atlaisvėjus politikai jau matuoja naują pavardę
Spalio 6 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis dirigentu Gintaru Rinkevičiumi
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Štai kaip Ukrainos ūkininkai ginasi nuo dronų: kovodamas žuvo vienas iš jų
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Dialogais sprendimų ieškojusi Angela Merkel apkaltino Baltijos šalis ir Lenkiją trukdymu derėtis su Rusija
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Dažnėjantys kontrabandiniai balionai kelia vis daugiau problemų: „Atsakomybė jau bus rimta“
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Latvija ir Švedija mažina PVM maistui – Lietuvoje pažadai atidedami
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Kalėjime sėdintys sukčiai iš močiučių išviliojo tūkstantines sumas: senjorė atskleidė, kaip ją apgavo
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Naujas Poderskio postas lydimas įtarimų: „To nesu matęs istorijoje“
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Naktį uždaryta oro erdvė virš Vilniaus oro uosto, lėktuvai negalėjo nei kilti, nei leistis
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Į šią prekę lietuviai investuoja vis daugiau: kainos siekia iki 9000 eurų
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Atskleidė, kiek kišenpinigių skirti vaikui yra normalu: mokiniai turi suprasti savo išlaidų pasekmes
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Policija fiksuoja augantį nepilnamečių sukeltų avarijų skaičių: transporto priemones perka tėvai
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Ieškantiems Helovyno pramogų – šiurpinantis siaubo parkas prie Kauno: prireiks ne tik stiprios širdies, bet ir kojų
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Rusijos dronai pataikė į automobilius Charkivo rajone: žuvo du vyrai, sužeista savanorė
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Žemaitaitis apie kultūrininkų streiką: baubė nieko bendro su kultūra neturintys rėksniai
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Svarbi žinia dėl Vilniaus oro uosto veiklos: atšaukti šeši skrydžiai
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Po „sustabdyto perversmo“ Sakartvelo premjeras žada suimti opozicijos narius
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Prie Širvintų per avariją sudegė vairuotojas: aiškėja sukrečiančios įvykio detalės
Spalio 4 d. TV3 Žinios. „Hamas“ pasirengusi derėtis dėl paliaubų Gazos Ruože
Spalio 4 d. TV3 Žinios. Miuncheno oro uoste pastebėti dronai vėl sutrikdė skrydžius
Spalio 4 d. TV3 Žinios. Avarija prie Vilniaus oro uosto: senyva moteris supainiojo greičio pedalą su stabdžiais
Spalio 4 d. TV3 Žinios. Penktadienio vakarą – du dideli gaisrai Vilniuje: užtverta Dzūkų gatvė
Spalio 3 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Linu Kojala
Spalio 3 d. TV3 Žinios. Savaitę spaudimą atlaikęs Ignotas Adomavičius tarė sudie Kultūros ministro pareigoms
Spalio 3 d. TV3 Žinios. Rusijos provokacijoms stiprėjant Europos lyderiai supranta tik viena: atstumas nuo fronto – nuo karo neapsaugo
Spalio 3 d. TV3 Žinios. Greitai išsipildys dar viena ateities vizija: pamatykite, kaip atrodo pirmeji skraidantys automobiliai
Spalio 3 d. TV3 Žinios. Istorikai ginčijasi, ar Romoje naujai atrastas Lietuvos vardo paminėjimas yra tikras: pamatykite patys
Spalio 3 d. TV3 Žinios. Lietuvos totorių ir musulmonų kova dėl išlikimo: taikosi į naują totorių mečetę
Spalio 3 d. TV3 Žinios. Mažas grybų derlius slogina grybautojų nuotaikas: „Gali būti ir sezono pabaiga“
Spalio 2 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su premjere Inga Ruginiene
Spalio 2 d. TV3 Žinios. Lenkijoje sustabdytas Rusijos teroro išpuolis – sprogmenis slėpė kukurūzų skardinėse
Spalio 2 d. TV3 Žinios. Ministerijoje dingusi Ukrainos vėliava – atsirado, Adomavičius nurodo, kur ji buvo
Spalio 2 d. TV3 Žinios. Didmiesčio eismas – iššūkis studentams: Kaunas atsako edukacija
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Vievio globos namuose senjorai sugrąžinti į jaunystę tokiu būdu: „Stebiuosi žmonių sugebėjimu“
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Diana Nausėdienė susitiko su krūties vėžiu sergančiomis moterimis: „Mielosios, tikrinkite, nebijokite“
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Skelbia, kam ir kiek teks mokėti už NT: labiausiai nukentės nuomininkai
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Iš Dovilės Šakalienės komandos traukiasi jau ne pirmas darbuotojas: „Aš esu ir reikli, ir darboholikė“
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Menininkai atkirto nekviestam Adomavičiui: „Fašistinių pažiūrų grupė negali veikti šitoje valstybėje“
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Po šalnų darže pamačiusi šį radinį ūkininkė liko sužavėta: šį gėrį vadino auksu
Spalio 1 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politinės komunikacijos specialistu Linu Kontrimu
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Iš alytiškės tarnybos paėmė 25 siaubingomis sąlygomis laikytus augintinius
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Ekspertas atskleidė ar šiemet sulauksime „bobų vasaros“
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Nausėda bando kalbėtis su kutūrininkais – ar bus pasiektas kompromisas?
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Kinai bando pakartoti „Labubu“ sėkmę: „Dabar Kinija turi ir tiekimą, ir kūrybiškumą“
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Karveliškių kapinėse palaidoti vieniši žmonės: tarp jų – ir 75-erių japonas
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su krašto apsaugos viceministru Karoliu Aleksa
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Rusakalbiai pavežėjai nerodo didelio noro kalbėti lietuviškai: „Ne problema persikelti į Latviją“
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Vokiečių vaikai jau mokosi Vilniuje – mokykla siūlo dalelę gimtinės
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Vokietijos gynybos ministras Rukloje: „Esame pasirengę apginti Baltijos regioną“
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Opozicija spaudžia Šakalienę: kodėl derybos dėl poligono stringa, o vadovai traukiasi?
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Kretingos meras kaltina aplinkosaugininkus: Ar gamta svarbiau už žmogų?
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Prostatos vėžys diagnozuojamas per vėlai – mirčių būtų mažiau, jei vyrai tikrintųsi
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Ukrainietis, kaltinamas teroro aktu Vilniuje, pripažino kaltę – siūloma sušvelninta bausmė
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Vytautas Landsbergis ligoninėje: Prašau nesidžiaugti – aš dar gyvas
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Lietuva stiprina gynybą nuo dronų – planuotų pusės mlrd. eurų investicijų neužteks
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Motociklų vairuotojai perpildė gyventojų kantrybės taurę: Garsas, lyg važiuotų per galvą
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Įvardijo ir palygino senąsias ir naująsias šildymo kainas: įspėjo vieno miesto gyventojus
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Štai su kokiu didžiausiu iššūkiu susiduria naujasis kultūros ministras: „Labai liūdna“
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Sveikatos apsaugos ministerija siekia, kad gydytojai galėtų teikti nuotolines konsultacijas: tai patinka ne visiems
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ - pokalbis su naujuoju finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Rudens pramogoms lietuvius jau vilioja Moliūgų kiemas: pasakė, kodėl šiemet neleis maitinti galvijų
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Dyzeliną ir benziną tuoj pakeis vandenilis? Lietuvoje jau diegiama šinaujovė
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Ar erotinio pobūdžio reklamos daro įtaką vaikams? Kviečia eiti doros keliu
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Vilniaus savivaldybėje – pūkuotas šeimininkas: juodą katinėlį galima sutikti net mero kabinete
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Vilniaus meras žada dovanas tiems, kurie registruosis sostinėje: štai ką galėsite gauti
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Los Andžele – pribloškianti pramoga komiksų parodoje: pokalbis su mirusiu menininku ne visiems pasirodė etiška
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. 4 vaikus viena auginanti Marytė atvira – ne visi darbdaviai nori ją priimti dirbti: „Nes sunkumai, kai suserga“
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Kaktomuša su senjoro automobiliu atėmė vyro gyvybę: „Kai jį išiminėjo, kojos liko mašinoje
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Vaistai šiai ligai taps kompensuojami – ligoniai netveria džiaugsmu: „Vaikas atgavo apetitą, jis nebedūsta“
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Lietuvoje – nerimą kelianti tendencija: kai kurių paukščių gali išvis nebelikti
Rugsėjo 28 d. TV3 Žinios. Moldovoje vandenis ir vėl drumsčia prorusiškos jėgos: kai kurie jau skelbia pergalę
Rugsėjo 28 d. TV3 Žinios. Kruvina rusų ataka Ukrainoje: smogė taip, kad naikintuvus pakėlė ir Lenkija
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. Vyras padūrė savo žmoną, o paskui ir pats nusižudė: tai padarė dėl šios 1 priežasties
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. Pirmą kartą Lietuvoje: netoli Jonavos dalis dviračių tako šviečia net naktį
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su NKVC vadovu Vilmantu Vitkausku
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. Adamkus atsidūrė ligoninėje: prezidento būklė – stabili
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. Kultūros ministras kalbą apie menininkus apipynė melu: minėtas „draugas“ tikina jo nepažįstantis
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. Atskleisti politikų reitingai – Žemaitaičio nepopuliarumą aplenkė šis žmogus: „Nusipelnė“
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. Šalia Filipavičiaus garažo užrakinta 18 metų mergina šaukėsi pagalbos: „Pavartoja ir durnavoja“
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. Pamatykite: minusius vyrus iš važiuojančio automobilio apipurškė dujomis
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Atskleidė šiurpią realybę apie narkotikus jaunimo tarpe: „Prekiavo mama, turinti mažametį vaiką“
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Seime – balsavimas dėl „Nemuno aušros“ nario neliečiamybės: „Žinau, kad dar labiau skaudės mano mamai“
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Nuo COVID-19 praėjusią savaitę mirė 4 asmenys: jauniausiai aukai nebuvo nė 30-ies
REKLAMA
Ką reiškia
Ką reiškia
2025-10-09 10:02
tokie skvernelio žodžiai? Ar tai nėra mobingas NA? Kodėl teisėtai išrinkta partija patiria nuolatinį mobingą. Kodėl dar neišrinktam partijos kandidatui yra netiosiogiai grasinama, kad "jis nebent norės susitepti savo biografiją"? Ar tai neturėtų būti perduota Generalinei prokuratūrai?
Atsakyti
Popp
Popp
2025-10-09 09:58
Oi jau pats koks švaruolis, atsirado misteris properis.
Atsakyti
J.
J.
2025-10-09 10:04
Gaujos bijo kad paaiškės kur nuplaukia piniginės lėšos ir ,,,,,
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (24)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų