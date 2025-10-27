Sausio 13-ąją žmonės gynė ne tik Vilnių: prisiminė, kokias provokacijas rusai rengė kituose miestuose

Apie tai plačiau papasakojo TV3 laidoje „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“.
Kai nutrūko transliacijos iš Vilniaus, Kaunas tapo Lietuvos balsu pasauliui. Bijodami prarasti dar vieną ryšių centrą, žmonės būrėsi ginti Kauno radijo stočių. Didžiulės žmonių kolonos rinkosi prie strategiškai svarbių objektų – Sitkūnų radijo ir Juragių radijo bei televizijos retransliacijos stočių.
Būtent šiuos pastatus Sausio 13-osios naktį apsupę desantininkai reikalavo nutraukti transliacijas. Taip pat buvo baiminamasi neramumų prie Vytauto Didžiojo karo muziejaus, Kryžių kalnelio ir savivaldybės, tačiau žmonės, budėję prie šių vietų, atbaidė bet kokią galimą agresiją.
Šiauliai taip pat buvo arti raudonosios grėsmės. Mieste gyveno apie 30 tūkstančių sovietų kariškių ir jų šeimų narių, o sausio 8 dieną čia nusileido apie 30 lėktuvų su desantininkais. Miestas ruošėsi galimai agresijai – statybinės įmonės atgabeno sunkiąją techniką ir užblokavo įvažiavimus prie savivaldybės.
Sausio 11 dieną buvo užimtas Krašto apsaugos pastatas. Protestuodami prieš sovietinės kariuomenės veiksmus, šiauliečiai rinkosi į mitingus Saulės laikrodžio aikštėje ir prie miesto savivaldybės. Žmonės išreiškė panieką buvusios santvarkos simboliams – sovietinius dokumentus perdūrė ir suvėrė ant geležinių virbų.
Sovietai užblokavo pagrindinį kelią į Lenkiją
Panevėžyje gyventojai taip pat nesėdėjo rankų sudėję. Jie rinkosi prie Telefono-telegrafo stoties, sunkiasvorėmis mašinomis blokavo privažiavimus, statė barikadas prie savivaldybės. Prie gyvybiškai svarbių objektų gynybos prisidėjo visi, kas tik galėjo. Geležinkelio stotyje buvo organizuojamas viešas patruliavimas ir žvalgyba, palaikomas ryšys su pervažose bei postuose dirbančiais geležinkeliečiais, kad būtų galima laiku fiksuoti sovietinių karinių pajėgų judėjimą.
Neramumai neaplenkė ir Alytaus. Čia desantininkai užgrobė technikos mokyklos pastatą, kuriame veikė Krašto apsaugos departamento Alytaus skyrius, bei užpuolė savanorių būstinę.
Bijodami ginklų srauto iš Vakarų, sovietai netoli Alytaus užblokavo pagrindinį kelią nuo Lenkijos sienos į Vilnių.
Tuo metu visoje Lietuvoje žmonės jungėsi ne tik į mitingus – buvo organizuojami autobusai kelionėms į Vilnių. Ten atvykę žmonės iš visų šalies kampelių parodė pasauliui savo valią ir vienybę – mes norime būti laisvi.
