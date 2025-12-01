 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Prie Baltijos šalių pastebėti Rusijos naikintuvai: NATO reagavo skubiai

2025-12-01 16:38 / šaltinis: BNS
2025-12-01 16:38

Praėjusią savaitę Baltijos šalyse budintys NATO naikintuvai tris kartus kilo atpažinti ir palydėti skrydžio taisykles pažeidusių Rusijos orlaivių, pirmadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM). 

Ukraina numušė dar vieną rusų naikintuvą Su-35: operacijos detalės – miglotos (nuotr. SCANPIX)

Praėjusią savaitę Baltijos šalyse budintys NATO naikintuvai tris kartus kilo atpažinti ir palydėti skrydžio taisykles pažeidusių Rusijos orlaivių, pirmadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM). 

REKLAMA
2

Ministerijos teigimu, lapkričio 24 dieną NATO oro policijos naikintuvai kilo atpažinti žvalgybinio lėktuvo IL-20. Jis skrido tarptautine oro erdve iš Rusijos Kaliningrado srities atgal į ją be įjungto radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVS) nepalaikė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip teigiama pranešime, lapkričio 27 dieną NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti dviejų orlaivių TU-22M3 ir dviejų orlaivių SU-35. Pranešama, kad orlaiviai skrido tarptautine oro erdve iš Rusijos žemyninės dalies atgal į ją be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, skrydžio planų, o radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

REKLAMA
REKLAMA

Lapkričio 28 dieną NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti žvalgybinio lėktuvo IL-20, kuris skrido tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities į Rusiją be įjungto radiolokacinio atsakiklio, skrydžio plano, tačiau radijo ryšį su RSVC palaikė.

NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
Ir kaip reagavo?
Ir kaip reagavo?
2025-12-01 17:12
Pakėlė lėktuvus be šovinių ir "palydėjo"? Palydovės... su "pamažinta socialine atsakomybe"
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (2)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų