Prie Baltijos šalių pastebėti Rusijos naikintuvai: NATO reagavo skubiai

Ministerijos teigimu, lapkričio 24 dieną NATO oro policijos naikintuvai kilo atpažinti žvalgybinio lėktuvo IL-20. Jis skrido tarptautine oro erdve iš Rusijos Kaliningrado srities atgal į ją be įjungto radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVS) nepalaikė.
Kaip teigiama pranešime, lapkričio 27 dieną NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti dviejų orlaivių TU-22M3 ir dviejų orlaivių SU-35. Pranešama, kad orlaiviai skrido tarptautine oro erdve iš Rusijos žemyninės dalies atgal į ją be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, skrydžio planų, o radijo ryšio su RSVC nepalaikė.
Lapkričio 28 dieną NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti žvalgybinio lėktuvo IL-20, kuris skrido tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities į Rusiją be įjungto radiolokacinio atsakiklio, skrydžio plano, tačiau radijo ryšį su RSVC palaikė.
NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.
