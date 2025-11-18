 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

NATO naikintuvai Baltijos šalyse 4 kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos lėktuvų

2025-11-18 16:54 / šaltinis: BNS
2025-11-18 16:54

Praėjusią savaitę Baltijos šalyse budintys NATO naikintuvai keturis kartus kilo atpažinti ir palydėti skrydžio taisykles pažeidusių Rusijos orlaivių, antradienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM). 

NATO naikintuvai Baltijos šalyse 4 kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos lėktuvų (nuotr. SCANPIX)

Praėjusią savaitę Baltijos šalyse budintys NATO naikintuvai keturis kartus kilo atpažinti ir palydėti skrydžio taisykles pažeidusių Rusijos orlaivių, antradienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM). 

REKLAMA
0

Ministerijos teigimu, lapkričio 10 dieną NATO oro policijos naikintuvai kilo atpažinti naikintuvų SU-24 ir SU-33, kurie skrido tarptautine oro erdve iš Rusijos Federacijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot jos, orlaiviai skrido be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, skrydžio planų, radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) nepalaikė. 

REKLAMA
REKLAMA

Lietuvos oro erdvėje NATO nepavyko aptikti objektų

Kaip teigiama pranešime, kitas dvi dienas NATO oro policijos naikintuvai skrido patikrinti neatpažintų objektų Lietuvos oro erdvėje, tačiau jie liko neaptikti. 

Lapkričio 14 dieną NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti orlaivių SU-24MR ir SU-33, jie taip pat buvo be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, skrydžio planų, radijo ryšio su RSVC nepalaikė. 

NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.  

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų