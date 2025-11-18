NATO naikintuvai Baltijos šalyse 4 kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos lėktuvų

Ministerijos teigimu, lapkričio 10 dieną NATO oro policijos naikintuvai kilo atpažinti naikintuvų SU-24 ir SU-33, kurie skrido tarptautine oro erdve iš Rusijos Federacijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį.
Anot jos, orlaiviai skrido be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, skrydžio planų, radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) nepalaikė.
Lietuvos oro erdvėje NATO nepavyko aptikti objektų
Kaip teigiama pranešime, kitas dvi dienas NATO oro policijos naikintuvai skrido patikrinti neatpažintų objektų Lietuvos oro erdvėje, tačiau jie liko neaptikti.
Lapkričio 14 dieną NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti orlaivių SU-24MR ir SU-33, jie taip pat buvo be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, skrydžio planų, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.
NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.
