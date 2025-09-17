Prezidentas: antrinės sankcijos Rusijai būtų šūvis į dešimtuką

„Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas visiškai teisingai atkreipė dėmesį į antrines sankcijas. Mūsų sankcijos gal ir buvo efektyvios, kalbu apie Europos Sąjungos sankcijas, tačiau jų silpnoji vieta visada būna antrinis efektas, tai valstybės, kurios padeda apeiti tas sankcijas“, – žurnalistams trečiadienį sakė G. Nausėda.
„Taikymas sankcijų antrinių būtų tikrai šūvis į dešimtuką“, – pridūrė jis.
Taip jis kalbėjo Europos Komisijos (EK) vadovei Ursulai von der Leyen (Urzulai fon der Lajen) antradienį su D. Trumpu (Donaldu Trampu) aptarus papildomus žingsnius, skirtus sugriežtinti veiksmus dėl Rusijos karo Ukrainoje.
G. Nausėdos teigimu, siekiama sankcijas padaryti dar efektyvesnes.
„Kiek man žinoma, pokalbis buvo konstruktyvus, tiesiog Europos Komisija pasiėmė minutės pertraukėlę, kad šį 19-ąjį sankcijų paketą padarytų dar efektyvesnį ir suderintų su JAV pasiūlymais“, – sakė G. Nausėda.
U. von der Leyen teigė, kad ES netrukus pristatys savo pasiūlymus dėl 19-ojo sankcijų Rusijai paketo nuo 2022 metų invazijos į Ukrainą. Jame esą bus priemonių, nukreiptų prieš kriptovaliutas, bankus ir energetikos sektorių.
D. Trumpas pareikalavo, kad sąjungininkai nustotų pirkti rusišką naftą, kad jis imtųsi bausti Maskvą, ir liepė įvesti muitus Kinijai.
27 valstybių Bendrija jau uždraudė didžiąją dalį rusiškos naftos importo po Kremliaus 2022 metais įvykdytos invazijos į Ukrainą ir planuoja iki 2027 metų pabaigos palaipsniui nutraukti visą rusiškos naftos ir dujų importą.
