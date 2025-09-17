Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentas: antrinės sankcijos Rusijai būtų šūvis į dešimtuką

2025-09-17 12:01 / šaltinis: BNS
2025-09-17 12:01

Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad Europos Sąjungai svarstant naują sankcijų paketą, į jį įtraukus antrines sankcijas šalims, padedančioms Maskvai jas apeiti, tai būtų šūvis į dešimtuką.

Gitanas Nausėda. ELTA / Josvydas Elinskas

Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad Europos Sąjungai svarstant naują sankcijų paketą, į jį įtraukus antrines sankcijas šalims, padedančioms Maskvai jas apeiti, tai būtų šūvis į dešimtuką.

REKLAMA
1

„Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas visiškai teisingai atkreipė dėmesį į antrines sankcijas. Mūsų sankcijos gal ir buvo efektyvios, kalbu apie Europos Sąjungos sankcijas, tačiau jų silpnoji vieta visada būna antrinis efektas, tai valstybės, kurios padeda apeiti tas sankcijas“, – žurnalistams trečiadienį sakė G. Nausėda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Taikymas sankcijų antrinių būtų tikrai šūvis į dešimtuką“, – pridūrė jis. 

Taip jis kalbėjo Europos Komisijos (EK) vadovei Ursulai von der Leyen (Urzulai fon der Lajen) antradienį su D. Trumpu (Donaldu Trampu) aptarus papildomus žingsnius, skirtus sugriežtinti veiksmus dėl Rusijos karo Ukrainoje.

REKLAMA
REKLAMA

G. Nausėdos teigimu, siekiama sankcijas padaryti dar efektyvesnes.

„Kiek man žinoma, pokalbis buvo konstruktyvus, tiesiog Europos Komisija pasiėmė minutės pertraukėlę, kad šį 19-ąjį sankcijų paketą padarytų dar efektyvesnį ir suderintų su JAV pasiūlymais“, – sakė G. Nausėda.

REKLAMA

U. von der Leyen teigė, kad ES netrukus pristatys savo pasiūlymus dėl 19-ojo sankcijų Rusijai paketo nuo 2022 metų invazijos į Ukrainą. Jame esą bus priemonių, nukreiptų prieš kriptovaliutas, bankus ir energetikos sektorių.

D. Trumpas pareikalavo, kad sąjungininkai nustotų pirkti rusišką naftą, kad jis imtųsi bausti Maskvą, ir liepė įvesti muitus Kinijai.

27 valstybių Bendrija jau uždraudė didžiąją dalį rusiškos naftos importo po Kremliaus 2022 metais įvykdytos invazijos į Ukrainą ir planuoja iki 2027 metų pabaigos palaipsniui nutraukti visą rusiškos naftos ir dujų importą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų