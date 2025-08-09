Po saulėto šeštadienio – staigios permainos: įspėja ir apie liūtis

O Lietuvoje ateinančią naktį lietus numatomas vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Bus apie 10–15 laipsnių šilumos, pajūryje iki 17.
2025 vasara Lietuvoje(28 nuotr.)
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Dieną daug kur lis trumpai, bet vietomis ir smarkiai, trankiai: galime sulaukti perkūnijos ir net krušos. Temperatūra įdienojus sieks 20–25 laipsnius, pietrytiniuose rajonuose vietomis kils iki 27 laipsnių šilumos.
Klaipėdoje ir Šiauliuose sekmadienį bus apie 21, bet lietaus nenumatoma, o kituose didžiuosiuose miestuose merks lietus. Panevėžyje ir Utenoje taip pat 21, Kaune – 23, Vilniuje, Varėnoje, Druskininkuose – dar laipsniu šilčiau, bet lydės smarkios liūtys su perkūnija.
Naują savaitę pradėsime su trumpu lietumi. Galima ir perkūnija. Naktį 10–15, pajūryje 16–18 laipsnių šilumos, o dieną apie 20–25.
Antradienį taip pat vietomis trumpas, nestiprus lietus. Naktį 10–15, pajūryje dar keliais laipsniais daugiau, o dieną 20–25 laipsniai šilumos.
