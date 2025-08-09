Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Po saulėto šeštadienio – staigios permainos: įspėja ir apie liūtis

2025-08-09 18:46 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-09 18:46

Sinoptikai praneša, kad sekmadienį, o taip pat ir kitą savaitę, daugelyje Lietuvos vietų pradės pliaupti lietus. Negana to, kai kur užklups ir liūtys su perkūnija.

Asociatyvi (nuotr. Kazimiero Paulausko, Mažeikių rajono savivaldybė)
28

O Lietuvoje ateinančią naktį lietus numatomas vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Bus apie 10–15 laipsnių šilumos, pajūryje iki 17.

2025 vasara Lietuvoje
(28 nuotr.)
(28 nuotr.)
FOTOGALERIJA. 2025 vasara Lietuvoje

Dieną daug kur lis trumpai, bet vietomis ir smarkiai, trankiai: galime sulaukti perkūnijos ir net krušos. Temperatūra įdienojus sieks 20–25 laipsnius, pietrytiniuose rajonuose vietomis kils iki 27 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Klaipėdoje ir Šiauliuose sekmadienį bus apie 21, bet lietaus nenumatoma, o kituose didžiuosiuose miestuose merks lietus. Panevėžyje ir Utenoje taip pat 21, Kaune – 23, Vilniuje, Varėnoje, Druskininkuose – dar laipsniu šilčiau, bet lydės smarkios liūtys su perkūnija.

Naują savaitę pradėsime su trumpu lietumi. Galima ir perkūnija. Naktį 10–15, pajūryje 16–18 laipsnių šilumos, o dieną apie 20–25.

Antradienį taip pat vietomis trumpas, nestiprus lietus. Naktį 10–15, pajūryje dar keliais laipsniais daugiau, o dieną 20–25 laipsniai šilumos.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Audra (tv3.lt koliažas)
Liūtims skandinant Lietuvą – klimatologo žinia: ar dar sulauksime vasariškų orų? (9)

