Pamatykite: užfiksavo, kaip naktį iš Baltarusijos į Lietuvą bandė brautis keliasdešimt migrantų

Pirmą grupę sienos stebėjimo sistema naktį fiksavo Kabelių užkardos pareigūnai Varėnos rajone. Savadarbėmis ilgomis kopėčiomis nešiną 9 migrantų grupę atlydėjo du veidus slėpę vyrai, tikėtina, susiję su Baltarusijos valstybinėmis struktūromis.
Jie pasišalino į šios šalies gilumą, kai migrantai atrėmė savo kopėčias į Lietuvos pusėje įrengtą fizinį barjerą – apsauginę tvorą su viršuje pritvirtintu koncertinos ritiniu. Be to, čia ant žemės dar yra patiesta koncertinos piramidė. Įsibrovėlių planas buvo aiškus ir pastaruoju metu dažnai naudojamas tokiais atvejais – kopėčiomis pasiekti maždaug 4,5 metro aukštį perlipant tvorą su koncertina ir nušokus bandyti sprukti į Lietuvos gilumą.
Kaip nuolat būna, atėjūnams dar tik priartėjus prie fizinio barjero, jie buvo užfiksuoti Kabelių pasieniečių. Dėl to į šią vietą jau skubėjo pasieniečių ekipažai. Migrantai nespėjo palypėti kopėčiomis, kai išvydo artėjančio VSAT visureigio šviesas ir tuomet pasišalino atgal į Baltarusiją. Įvykio vietoje liko jų kopėčios, kurias paėmė Kabelių pasieniečiai.
Analogiškomis aplinkybėmis Varėnos bei Lazdijų rajonuose praėjusią naktį per fizinį barjerą į Lietuvą bandė įsibrauti dar dvi neteisėtų migrantų grupės. Abiem atvejais tų pačių Kabelių pasieniečių bei jų kolegų iš Kapčiamiesčio užkardos reakcija buvo greita. Jų išsigandę atėjūnai nespėjo patekti į Lietuvą ir taip pat spruko atgal į Baltarusiją.
Šiuo metu į Lietuvą iš Baltarusijos bandantys patekti migrantai yra maždaug 20–40 metų vyrai, fiziškai tvirti, sveiki, įžūlūs, besistengiantys pralįsti į Lietuvą ir išvengti kontakto su VSAT pareigūnais. Jiems nereikia pagalbos, Lietuva ar prieglobstis joje tokių atėjūnų dažniausiai nedomina, o tikslas yra vienas – nelegaliai nukakti toliau į Vakarų Europą, dažniausiai – į Vokietiją.
Pastaruoju metu pasitaikė ne vienas atvejis, kai tokie suįžūlėję perėjūnai, pasieniečių atgrasinti nuo nelegalaus patekimo į Lietuvą, svaido į VSAT pareigūnus ir jų transportą akmenis, pagalius, taip pat dažnai juos keikia.
Trečiadienio vidudienio duomenimis, šiemet Lietuvos pasieniečiai jau užkirto kelią neleistinose vietose iš Baltarusijos įsibrauti 1 118 neteisėtų migrantų. Lenkijoje ir Latvijoje šie skaičiai yra atitinkamai 24 470 ir 9 247.
Iš viso nuo Baltarusijos 2021 m. vasarą sukeltos migracijos krizės pradžios į Lietuvą, Lenkiją ir Latviją neleista nelegaliai patekti daugiau kaip 193 tūkst. tokių užsieniečių. Daugiausia jų brovėsi į Lenkiją – 131 tūkst.
