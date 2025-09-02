Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pasienyje su Baltarusija apgręžti šeši migrantai

2025-09-02 08:32 / šaltinis: BNS
2025-09-02 08:32

Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti šeši neteisėti migrantai, antradienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

Pasienis su Baltarusija Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.

Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti šeši neteisėti migrantai, antradienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

0

Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 48 migrantus, Lenkijos pareigūnai sekmadienį neįleido 91 užsieniečio.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista 1080 neteisėtų migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.

Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Per šį laikotarpį Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti 24 tūkst. migrantų. 

