Aktualijos

Paaiškėjo daugiau detalių apie įtartiną link Lietuvos skrendantį objektą: aktyvuoti NATO naikintuvai

Vilnniaus oro uoste buvo sustabdyti skrydžiai
2025-09-09 09:08 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-09-09 09:08

„Oro navigacijai“ perdavus Vilniaus oro uosto tarnyboms informaciją apie „užfiksuotą skrendantį objektą“, dėl saugumo procedūrų skrydžiai oro uoste antradienį ryte buvo laikinai sustabdyti, pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras. Apie 9 val. visi skrydžiai vėl buvo atnaujinti.

Vilniaus oro uostas (Lukas Balandis/BNS)

12

Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos radarais stebėjo neatpažintą objektą, kuris judėjo iš Baltarusijos link Lietuvos. Taip pat signalą radaruose trumpai fiksavo ir antžeminę oro gynybą atliekantys vienetai, tačiau be vizualaus kontakto“, – nurodo centras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dėl šios situacijos buvo aktyvuoti NATO oro policijos misiją atliekantys naikintuvai su tikslu perimti galimai įskridusį objektą, tačiau nuskridus į pagal radarus numanomą objekto buvimo vietą naikintuvai vizualiai nieko neaptiko.

„Jų turimi radarai taip pat neparodė jokio objekto, užduotis naikintuvams atšaukta“, – teigia NKVC.

Pirminis tarnybų vertinimas – tai galimai buvo meteorologinis reiškinys, tačiau bus atliekamas išsamus tyrimas.

NKVC teigia, kad keleiviai dėl suplanuotų skrydžių laiko patikslinimo turėtų kreiptis tiesiogiai į savo oro bendrovę, iš kurios pirko bilietus.

Apie 9 val. visi skrydžiai vėl buvo atnaujinti. Įtaka oro uosto operacijoms ir suplanuotų skrydžių laikams buvo minimali.

Į Vilnių negalėjo nusileisti lėktuvai

Sprendžiant iš skrydžių stebėjimo portalo „Flightradar24“, iš Vilniau lėktuvai nekilo, o į Vilnių negalėjo nusileisti bent du lėktuvai.

Vienas iš jų „Ryanair“, skridęs iš Milano, kitas – „Finnair“, skridęs iš Helsinkio.

Praėjusią savaitę skrydžiai Vilniaus oro uoste taip pat buvo sutrikdyti dėl įmonės „Teltonika“ užsakyto pakelto drono.

Dėl šios priežasties apie pusvalandį Vilniuje negalėjo nusileisti prezidentą Gitaną Nausėdą iš Suomijos skraidinęs kariuomenės transporto orlaivis „Spartan“.

Susisiekimo ministerija teigia, jog šiuo metu svarstoma plėsti bepiločių orlaivių neskraidymo zonas, kad panašūs incidentai nepasikartotų.

Vasarą į Lietuvą buvo įskridę du rusiški dronai „Gerbera“, vienas iš jų buvo su keliais kilogramais sprogmenų. 

Dėl įvykių atliekami ikiteisminiai tyrimai. Kariuomenė teigia, kad minimais dronais tikriausiai buvo atakuojama Ukraina, tačiau jie buvo nukreipti elektroninės kovos priemonėmis.

