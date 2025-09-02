Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Air Baltic“ siūlys daugiau skrydžių iš Lietuvos

2025-09-02 11:56 / šaltinis: BNS
2025-09-02 11:56

Latvijos oro bendrovė „Air Baltic“ 2026 metų vasaros sezoną ketina plėsti veiklą Lietuvoje – bendrovė pasiūlys 16 proc. daugiau skrydžių nei šiemet, be to, Vilniuje laikys trečią orlaivį – tai leis pasiūlyti daugiau skrydžių ir patogesnius tvarkaraščius.

„Air Baltic“ (nuotr. SCANPIX)

Latvijos oro bendrovė „Air Baltic" 2026 metų vasaros sezoną ketina plėsti veiklą Lietuvoje – bendrovė pasiūlys 16 proc. daugiau skrydžių nei šiemet, be to, Vilniuje laikys trečią orlaivį – tai leis pasiūlyti daugiau skrydžių ir patogesnius tvarkaraščius.

0

„Air Baltic” taip pat pradės tiesioginius skrydžius tarp Kauno ir Rygos, antradienį pranešė įmonė. 

„Air Baltic“ tinklo valdymo viceprezidentas Mantas Vrubliauskas sako, jog bendrovė mato didelį augimą Lietuvos rinkoje, todėl ši plėtra yra natūralus žingsnis į priekį.

„Naujasis maršrutas tarp Kauno ir Rygos sustiprins Kauno regiono pasiekiamumą, o papildomas bazuojamas orlaivis Vilniuje leis mums pasiūlyti daugiau skrydžių populiariausiomis kryptimis. Padidinus skrydžių skaičių 16 proc. keliautojai galės naudotis dažnesniais ir patogesniais skrydžiais, o tai sustiprins Lietuvos susisiekimą su kitomis Europos šalimis“, – pranešime sakė  M. Vrubliauskas.  

„Lietuvos oro uostai vystosi rekordiniu tempu, o tai pabrėžia mūsų aviacijos rinkos stiprumą ir patrauklumą. Todėl mums ypač svarbu išlaikyti aukštą kokybę ir patogumą oro susisiekimo srityje visiems mūsų keleiviams“, – pranešime sakė Lietuvos oro uostų generalinis direktorius Simonas Bartkus. 

Iš Vilniaus “Air Baltic” dažniau skraidys į Malagą (du kartus per savaitę), Miuncheną (aštuonis), Nicą ir Maljorkos Palmą (po du) ir Paryžių (šešis), o tarp Kauno ir Rygos – penkis kartus per savaitę.

Tokiu būdu „Air Baltic“ 2026 metais siūlys daugiau nei 20 tiesioginių maršrutų iš visų trijų Lietuvos oro uostų – Vilniaus, Kauno ir Palangos, o per Rygą – į daugiau nei 80 miestų Europoje ir už jos ribų.

Be to, kitą vasaros sezoną aviakompanija iš Rygos pridės du naujus maršrutus – į Antaliją (Turkija) ir Oulu (Suomija), taip pat atnaujins skrydžius į Aberdyną (Jungtinė Karalystė), Belgradą (Serbija) ir Jerevaną (Armėnija).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

