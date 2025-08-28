Pasikeitusi tvarka Vilniaus ir Kauno oro uostose pradžiugino žmones, tiesa – Palangoje negalioja

Aldona ruošdamasi skrydžiui į Briuselį į specialų maišelį susidėjo skysčius 100 mililitrų neviršijančiose talpose.
Žinia pradžiugino keliaujančius
Pagal dabar galiojančias taisykles viename maišelyje tokių buteliukų gali būti iki dešimties. Keliaujantys lėktuvais pasakoja, kad pilstyti skysčius į buteliukus nėra patogu.
„Išsipilstom į buteliukus, susipilstom, vežamės mažesnius, pasiskirstom kiekį, ar kremas ar kažkoks šampūnas“, – sakė oro uoste sutikta keleivė Simona.
„Kad nebūtų litro, po šimtą gramų maksimum, visada skaičiuojam, nėra patogu“, – pridėjo kartu su Simona keliaujanti jos mama Aldona.
Dalis skrendančiųjų lėktuvais net įprato suktis be skysčių rankiniame bagaže.
„Nauji reikalavimai yra tokie, kad vienas keleivis galės gabentis skysčių taroje iki 2 litrų ir jų ištraukinėti iš rankinio bagažo nereikės. Tai yra kosmetika, įvairūs kremai, tas pats vanduo ir kiti skysčiai“, – TV3 žinioms sakė Aviacijos saugumo skyriaus vadovas Jonas Kliukas.
Neribos skysčių iki 2 litrų
Dviejų litrų talpų skaičius nebus ribojamas, tačiau svarbu, kad leistino bagažo svorio neviršytų.
„Šiaip labai gerai, kad padaryta bus galima didesnius dydžius vežtis, nes visą laiką galvoji, ar dėtis mažesnį buteliuką, ar didesnį, kiek čia to kremo liko“, – pokyčiu džiaugėsi į Briuselį keliaujanti Aldona.
Kiek skysčių ir kokiuose buteliukuose keleivis nešasi į lėktuvą darbuotojai dabar mato naujais 3D rentgeno aparatais.
„Jeigu matydavome vienos plokštumos vaizdą, dviejų plokštumų vaizdą, dabar peršvietę su šita rentgeno įranga mes galime vartyti bagažą, išimti tam tirkus daiktus, yra begalė opcijų, kurias galima daryti ir kurios labai palengvina darbuotojams identifikuojant draudžiamus daiktus“, – sakė Aviacijos saugumo skyriaus vadovas Jonas Kliukas.
Palengvinimai kol kas tik nedaugelyje Europos Sąjungos šalių
Tokia pat tvarka galios ir Kauno oro uoste. Vilniaus oro uostas nuo pat atidarymo po rekonstrukcijos galėjo tikrinti rankinį bagažą neišėmus skysčių, bet to neleido Europos Komisija – draudimą panaikino tik liepą. Palangos oro uoste galios senoji tvarka.
Lėktuvuose 100 ml taisyklė buvo įvesta prieš 19 metų, sužlugdžius planuojamą teroro ataką – tuomet teroristai planavo numušti septynis iš Hitrou oro uosto išskrendančius lėktuvus, panaudodami skystus sprogmenis, užmaskuotus kaip gaivieji gėrimai. Skysčių ribojimai turėjo būti laikini, tačiau dauguma oro uostų jais vadovaujasi iki šiol.
