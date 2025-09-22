Nausėda lankysis Niujorke: dalyvaus JT Generalinėje Asamblėjoje

Antradienį Lietuvos vadovas Generalinėje Asamblėjoje septintą kartą kreipsis į pasaulio valstybių lyderius. Prezidento kalboje daugiausia dėmesio bus skiriama pasaulio ginkluotų konfliktų vertinimui, JT reformos būtinybei, atsakomybei už Rusijos agresiją prieš Ukrainą.
Vizito metu Prezidentas taip pat pasisakys 5-ajame Tarptautinės Krymo platformos viršūnių susitikime, „Concordia“ viršūnių susitikime, taip pat prezidentų diskusijoje „Europos energetinės nepriklausomybės ir saugumo stiprinimas“. Tradiciškai vyks Lietuvos, Estijos, Latvijos ir Lenkijos prezidentų susitikimas bei Baltijos valstybių vadovų susitikimas su JT generaliniu sekretoriumi Antonio Guterresu.
Prezidentas dalyvaus ir kasmetiniame Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidento Donaldo Trumpo rengiamame priėmime valstybių vadovams, taip pat numatyti dvišaliai susitikimai, interviu Lietuvos ir tarptautinei žiniasklaidai. Vizito metu dėmesys bus skiriamas ekonominei diplomatijai ir gynybos pramonės bendradarbiavimui – G. Nausėda atidarys Lietuvos ir JAV verslo forumą „Lietuva – gynybos investicijų ir partnerystės traukos centras“.
Per vizitą prezidentą lydės pirmoji ponia Diana Nausėdienė. Ji Niujorke dalyvaus JT būstinėje vyksiančiame bendrame Lietuvos ir Ukrainos renginyje „Mokymasis išlikti stipriems: švietimas – Ukrainos atsparumo stuburas“, pirmųjų ponių ir ponų renginyje „80 JT metų: pirmųjų ponių ir ponų vaidmuo vienijantis dėl taikos ir klestėjimo“ bei aukšto lygio renginyje „Ukrainos vaikų sugrąžinimas“, kurį organizuoja Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Kanados ministras pirmininkas Markas Carney.
Pirmoji ponia Niujorke dalyvaus priėmime „Kurkime ateitį kartu“ JAV pirmosios ponios Melanios Trump kvietimu JT Generalinės Asamblėjos 80-osios sesijos proga, taip pat lankysis Maironio lituanistinėje mokykloje.
Prezidentas kartu su pirmąja ponia susitiks su Niujorko lietuvių bendruomene, lankysis Susivienijimo lietuvių Amerikoje (SLA) būstinėje.
