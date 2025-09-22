Kalendorius
Rugsėjo 22 d., pirmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda lankysis Niujorke: dalyvaus JT Generalinėje Asamblėjoje

2025-09-22 06:06 / šaltinis: ELTA
2025-09-22 06:06

Gitanas Nausėda rugsėjo 22–25 dienomis lankysis Niujorke, kur dalyvaus Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos 80-ojoje sesijoje, praneša Prezidentūra.

Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas

Gitanas Nausėda rugsėjo 22–25 dienomis lankysis Niujorke, kur dalyvaus Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos 80-ojoje sesijoje, praneša Prezidentūra.

REKLAMA
1

Antradienį Lietuvos vadovas Generalinėje Asamblėjoje septintą kartą kreipsis į pasaulio valstybių lyderius. Prezidento kalboje daugiausia dėmesio bus skiriama pasaulio ginkluotų konfliktų vertinimui, JT reformos būtinybei, atsakomybei už Rusijos agresiją prieš Ukrainą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vizito metu Prezidentas taip pat pasisakys 5-ajame Tarptautinės Krymo platformos viršūnių susitikime, „Concordia“ viršūnių susitikime, taip pat prezidentų diskusijoje „Europos energetinės nepriklausomybės ir saugumo stiprinimas“. Tradiciškai vyks Lietuvos, Estijos, Latvijos ir Lenkijos prezidentų susitikimas bei Baltijos valstybių vadovų susitikimas su JT generaliniu sekretoriumi Antonio Guterresu.

REKLAMA
REKLAMA

Prezidentas dalyvaus ir kasmetiniame Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidento Donaldo Trumpo rengiamame priėmime valstybių vadovams, taip pat numatyti dvišaliai susitikimai, interviu Lietuvos ir tarptautinei žiniasklaidai. Vizito metu dėmesys bus skiriamas ekonominei diplomatijai ir gynybos pramonės bendradarbiavimui – G. Nausėda atidarys Lietuvos ir JAV verslo forumą „Lietuva – gynybos investicijų ir partnerystės traukos centras“.

REKLAMA

Per vizitą prezidentą lydės pirmoji ponia Diana Nausėdienė. Ji Niujorke dalyvaus JT būstinėje vyksiančiame bendrame Lietuvos ir Ukrainos renginyje „Mokymasis išlikti stipriems: švietimas – Ukrainos atsparumo stuburas“, pirmųjų ponių ir ponų renginyje „80 JT metų: pirmųjų ponių ir ponų vaidmuo vienijantis dėl taikos ir klestėjimo“ bei aukšto lygio renginyje „Ukrainos vaikų sugrąžinimas“, kurį organizuoja Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Kanados ministras pirmininkas Markas Carney.

REKLAMA
REKLAMA

Pirmoji ponia Niujorke dalyvaus priėmime „Kurkime ateitį kartu“ JAV pirmosios ponios Melanios Trump kvietimu JT Generalinės Asamblėjos 80-osios sesijos proga, taip pat lankysis Maironio lituanistinėje mokykloje.

Prezidentas kartu su pirmąja ponia susitiks su Niujorko lietuvių bendruomene, lankysis Susivienijimo lietuvių Amerikoje (SLA) būstinėje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Sikorskis: „Rusija pralaimėjo šį susidūrimą“ (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Sikorskis: „Rusija pralaimėjo šį susidūrimą“ (15)
Donaldo Trumpo pažadas Baltijos šalims ir Lenkijai: jei reiks, padės apsiginti nuo Rusijos (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas pasakė, ar karo atveju padėtų Baltijos šalims ir Lenkijai (114)
Estijos vėliava (nuotr. SCANPIX)
Estija: JT Saugumo Taryba surengs skubų posėdį dėl Rusijos įvykdyto oro erdvės pažeidimo
Nereikia jokių „raudonųjų linijų“: ukrainiečiai parodė, kur jau gali pasiekti jų ginkluotė (nuotr. SCANPIX)
Ką Europa turi atsakyti į Rusijos dronus? Pasiruošta jau turėjo būti „vakar“ (35)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų