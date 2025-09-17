Automobiliai ir kebabai – ne patirtis energetikos ministrui: kas tas Neimantas, į kurį krito Nausėdos strėlės?

Teikdama kandidatus į energetikos ir aplinkos ministrus, „Nemuno aušra“ neturėtų tyčiotis iš valstybės, antradienį sakė prezidentas Gitanas Nausėda.
„Pirmiausia, (reikia – ELTA), kad nebūtų pasityčiojimo iš valstybės (…). Kalbame apie Energetikos ministeriją, Aplinkos ministeriją. Tokios patirtys kaip prekyba prabangiais automobiliais, kebabų franšizė tikrai nebus užskaitoma kaip tinkama profesinė patirtis ministro pareigoms užimti. Kalbame apie pasityčiojimą iš valstybės“, – antradienį žurnalistams sakė šalies vadovas.
„Dar kartą raginu labai rimtai pagalvoti prieš teikiant kandidatūrą. Taip pat raginu ir premjerę nesivadovauti „kuo greičiau, tuo geriau“ principu ir tikrai kritiškai įvertinti tas kandidatūras, kurios yra siūlomos, ir tada teikti kandidatūrą man“, – pridūrė jis.
G. Nausėda pažymėjo, jog šios pozicijos nekeis net ir kai kurioms politinėms jėgoms bandant kelti jam ultimatumus.
„Mano iškeltas reikalavimas nereiškia, kad aš nesusitiksiu su žmogumi. Bet kita vertus, niekas negali ultimatumais, grasinimais ar šantažais manęs įpareigoti patvirtinti ministro, kurio gebėjimu dirbti aš nesu užtikrintas. Tai yra mano atsakomybė ir, gerbiamieji, jums teks su tuo susitaikyti“, – kalbėjo prezidentas.
„Aš esu atviras, bet tikrai neleisiu tyčiotis iš valstybės“, – akcentavo jis.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.
„Aušriečiai“ į energetikos ministrus siūlė Mindaugą Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai laikinai vadovaujantį Povilą Poderskį.
Pirmadienį šalies vadovas atmetė abi kandidatūras. Antradienį „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis nurodė, kad „aušriečiai“ teiks naujus kandidatus į ministrus. Seimo narys Robertas Puchovičius nurodė, kad ketinama siūlyti į pareigas partijai priklausančius pretendentus.
Kas yra Karolis Neimantas?
1991 m. gruodžio 12 d. Vilniuje gimęs Karolis Neimantas – Seimo narys, kurio biografijoje galima rasti tiek vadybos studijų, tiek įvairių darbų privačiame sektoriuje.
Jis yra baigęs Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetą, taip pat papildomas Vilniaus universiteto studijas, o magistro laipsnį įgijo Vilniaus Gedimino technikos universitete.
Darbo rinkoje jis pasirodė dar būdamas vos 16-os, o per karjerą ėjo pardavimų vadybininko, supirkimų vadybininko, stambių klientų vadybininko, prekių grupės vadovo ir pardavimų atstovo pareigas.
Neimantas daugiau nei aštuonerius metus aktyviai žaidė krepšinį, buvo ir krepšinio teisėjas, priklausė Lietuvos krepšinio federacijos teisėjų asociacijai. Iki šiol neužleidžia sporto – užsiima įvairiomis fizinėmis veiklomis.
Parlamentaras taip pat domisi autotransportu, mėgsta sportą, klausosi audio knygų, skaito literatūrą.
Jis laisvai kalba angliškai, moka rusų kalbą. Yra vedęs ir augina dukrą.
Rinkėjus pavadino beždžionėmis
Dar vasaros viduryje parlamentaras įsivėlė į skandalą dėl kandžių savo pasisakymų rinkėjams, dėl kurio praeitą savaitę posėdžiavusi Seimo Etikos ir procedūrų komisija nusprendė pradėti tyrimą.
Liepos pabaigoje naujienų portalas Diena.lt skelbė, jog K. Neimantas feisbuko grupėje „Vieninga Palanga“ gyventojus išvadino beždžionėmis.
„Pabandysiu atsakyti tiek beždžionėms tiek normaliems ir kultūringiems asmenims“, – naudodamas Seimo nario feisbuko paskyrą rašė parlamentaras.
Tyrimu bus siekiama išsiaiškinti, ar dalį rinkėjų beždžionėmis pavadinęs parlamentaras nepažeidė politikų elgesio kodekso normų.
„Yra persiųstas Palangos miesto savivaldybės Etikos komisijos skundas dėl Seimo nario Karolio Neimanto įrašo socialiniame tinkle, dalį rinkėjų pavadinant beždžionėmis“, – kalbėjo posėdžiui pirmininkavusi socialdemokratė Lilija Vaitiekūnienė.
Savo ruožtu liberalas Arminas Lydeka pažymėjo matantis būtinybę pradėti tyrimą ir išsiaiškinti visas situacijos aplinkybes.
„Kaip supratau iš papildomos informacijos, laiško, kurį mums persiuntė Karolis (…), tai jis ir pats užsimena apie tai, kad reikia papildomos informacijos, papildomai sulaukti argumentų, tik jis daro priešingą išvadą, kad (reikia – ELTA) nepradėti tyrimo“, – posėdžio metu kalbėjo liberalas.
„Siūlau pradėti tyrimą“, – pridūrė jis.
Sprendimas pradėti tyrimą buvo priimtas bendru komisijos narių nutarimu. Išvadas parengti pavesta konservatoriui Jurgiui Razmai ir socialdemokratui Audriui Radvilavičiui.
Karolio Neimanto užmojai, sukėlę diskusijas
K. Neimantas Seime pateikė kelias idėjas. Pavyzdžiui, politikas nurodė, kad Lietuvoje reikia riboti nesveiko maisto reklamą, nes, anot jo, daug lietuvių yra nutukę, maitinasi prastai ir yra nesveiki.
Jis registravo Reklamos įstatymo pataisas, kurias priėmus būtų ribojama „nesveiko maisto“ reklama. Politiko įsitikinimu, dabartinė įstatymo redakcija turi būti papildytas tokia nuostata:
„Draudžiama nesveiko ir greito maisto reklama laikotarpiu nuo 7 valandos ryto iki 21 valandos. Nesveiko ir greito maisto reklamos ribojimas netaikomas maitinimo įtaigoms ir 100 metrų atstumu nuo jų.“
Taip pat dar šių metų kovo mėnesį K. Neimantas užsimojo padidinti baudas net 50 procentų. Pavyzdžiui, už greičio viršijimą gali tekti pakloti virš 300 eurų, o už lengvą girtumą – beveik 2 tūkstančius eurų.
Įstatymo pataisų iniciatorius tikino, kad dabartinės baudos yra per mažos ir neatgraso vairuotojų nuo pažeidimų. Gyventojai tokius užmojus vadina pasipinigavimu ir aiškina, kad baudos „kelių erelių“ nesustabdys.
Vairuotojams, pažeidusiems kelių eismo taisykles, tektų dar labiau papurtyti pinigines. Štai kirtus ištisinę liniją vairuotojai daugiausiai sumokėtų ne 90, o 135 eurus, o nesustojus prie geležinkelio esančio „Stop“ ženklo bauda būtų ne 280, o 420 eurų.
Dar vienas parlamentaro užmojis – visus bedarbius, kurie nori gauti nedarbo išmoką, mobilizuoti į Šaulių sąjungą.
Pasak „aušriečio“, darbą praradęs žmogus turi apsčiai laiko, kad atsidėkotų valstybei už nedarbo pašalpą ir prisijungtų į šaulių gretas. „Nemuno aušros“ užmojus išgirdęs Seimo pirmininkas tvirtina, kad „aušriečio“ pasiūlymai diskredituoja Šaulių sąjungą, į kurią žmonės patenka savanoriškai, o ne prievarta.
„Taip liaudiškai pasakykime – atidirbti tuos pinigus, kuriuos gauna, už valstybę. Tikėtina, kad turime tokią problemą, kad kai kurie nieko neveikia ar net atostogauja iš valstybinių pinigų“, – sakė K. Neimantas.
