TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda ragina teisėsaugą imtis papildomų veiksmų saugant gyventojus nuo telefoninių sukčių

2025-09-16 16:11 / šaltinis: BNS
2025-09-16 16:11

Šalyje daugėjant telefoninių sukčiavimo atvejų, prezidentas Gitanas Nausėda ragina teisėsaugos institucijas imtis papildomų veiksmų, kad šie organizuotų grupių daromi nusikaltimai būtų išaiškinti ir apsaugotų Lietuvos gyventojus.

Prezidentas susitiko su Lenkijos Prezidentu Karoliu Nawrockiu (nuotr. Roberto Riabovo)

Šalyje daugėjant telefoninių sukčiavimo atvejų, prezidentas Gitanas Nausėda ragina teisėsaugos institucijas imtis papildomų veiksmų, kad šie organizuotų grupių daromi nusikaltimai būtų išaiškinti ir apsaugotų Lietuvos gyventojus.

1

Kaip antradienį pranešė Prezidentūra, dėl didėjančių nusikaltimų atvejų, kuomet rusų kalba telefonu bendraujantys sukčiai, veikiantys kartu su savo pagalbininkais fizinėje erdvėje, apgaudinėja gyventojus ir grobia jų santaupas, būtina ne tik perspėti bei šviesti gyventojus, bet ir vienyti valstybės institucijų pajėgas.

„Beveik kasdien girdime skaudžių pranešimų, kaip mūsų žmonės praranda savo santaupas dėl įmantrių rusiškai kalbančių sukčių apgaulių. Šių visuomenės saugumui grėsmę keliančių nusikaltimų vis dar per mažai ištiriama, jų organizatoriai vis dar gali dirbti savo juodą darbą, kėsindamiesi į mūsų gyventojų ir įmonių turtą“, – pranešime teigė šalies vadovas.

Prezidentūra kreipėsi į generalinę prokurorę Nidą Grunskienę ir Lietuvos policijos generalinį komisarą Arūną Paulauską,  prašydamas įvertinti esamą situaciją, užtikrinti tinkamą ir efektyvų šių sukčiavimų, dalyvaujant organizuotoje grupėje, ikiteisminių tyrimų organizavimą, tarptautiniu mastu veikiančių organizuotų grupių daromų nusikaltimų elektroninėje erdvėje užkardymą ir atskleidimą.

G. Nausėdos teigimu, Lietuvos teisėsaugos institucijos turi matyti visą nusikalstamų veikų vaizdą, koncentruotis į tarptautinių organizuotų grupuočių išardymą, nusikalstamu būdu įgyto turto suradimą ir konfiskavimą bei gyventojų patirtos žalos atlyginimą.

„Lietuvos teisėsaugos garbės reikalas sutelkti savo kompetenciją ir pajėgumus taip, kad telefoninių sukčių išpuoliai būtų sustabdyti, o nukentėję gyventojai nebūtų palikti likimo valiai“, – sakė prezidentas.

Kaip skelbė BNS, per pirmąjį šių metų pusmetį dėl sukčiavimo teisėsauga pradėjo beveik 300 daugiau ikiteisminių tyrimų nei pernai.

Kita vertus, per šešis šių metų mėnesius sukčių išviliota suma maždaug 1,5 mln. eurų mažesnė nei 2024-ųjų pirmąjį pusmetį.

