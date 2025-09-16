Sinkevičių ne iki galo įtikino Nausėdos argumentai dėl „aušriečių“ kandidatų: tai komplikuoja procesą

„Ne iki galo mane įtikina. (...) Partija Lietuvoje neuždrausta, ji teisėtai dalyvavo rinkimuose, gavo rinkėjų pasitikėjimą, atstovavimą parlamente. Partija neeliminuota, nenubausta, nenuteista (...). Tai dabar klausimas, ar tas pagrindas nėra perdėm hiperbolizuotas“, – antradienį Delfi TV teigė M. Sinkevičius.
Rugpjūtį G. Nausėda teigė, kad nemato „Nemuno aušros“ atstovų Vyriausybėje, nes teisinės problemos dėl partijos finansavimo ir paties Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų vis dar neišspręstos. Anot jo, kol teisiniai procesai nėra pasibaigę, jis taikys tokį patį saugiklį, kokį taikė ir pradžioje, t. y., kad aušriečių kandidatai negalės tapti ministrais.
M. Sinkevičius pabrėžė, kad nekritikuoja prezidento dėl jo pozicijos, kadangi šalies vadovas turi politinius svertus ir atlieka savo funkcijas.
„Aš keliu abejonę labiau dėl to, kad šiuo momentu, šioje situacijoje (...) tai mums nepadeda ir komplikuoja Vyriausybės formavimo procesą“, – akcentavo socialdemokratų primininkas.
„Ar galima čia padaryti išlygų? Aš nežinau. Ar prezidentas, pasakęs savo žodį, atsitrauks, ar matys laisvumą ir pasitikėjimą premjere ir Seimo dauguma – pamatysime“, – pridūrė jis.
Savo ruožtu prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas antradienį kartojo, kad prezidentas netvirtintų partinių „aušriečių“ kandidatų į ministrus.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.
„Aušriečiai“ į energetikos ministrus siūlė Mindaugą Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai laikinai vadovaujantį Povilą Poderskį.
Pirmadienį šalies vadovas atmetė abi kandidatūras.
Reaguodamas į Prezidentūros sprendimus, „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis tvirtino, jog valdančiosios daugumos – nebėra, o pasirašyta koalicijos sutartis nustojo galioti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!