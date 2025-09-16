Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda kviečia teisėsaugos institucijas imtis papildomų priemonių kovoje su telefoniniais sukčiais

2025-09-16 13:45 / šaltinis: ELTA
2025-09-16 13:45

Prezidentas Gitanas Nausėda kviečia teisėsaugos institucijas imtis papildomų veiksmų saugant gyventojus nuo telefoninių sukčių. Anot šalies vadovo, šalyje daugėjant sukčiavimo atvejų, kai iš gyventojų išviliojamos jų santaupos, būtina vienyti valstybės institucijų pajėgas tam, kad šie nusikaltimai būtų išaiškinti.

Prezidentas susitiko su Lenkijos Prezidentu Karoliu Nawrockiu (nuotr. Roberto Riabovo)

Prezidentas Gitanas Nausėda kviečia teisėsaugos institucijas imtis papildomų veiksmų saugant gyventojus nuo telefoninių sukčių. Anot šalies vadovo, šalyje daugėjant sukčiavimo atvejų, kai iš gyventojų išviliojamos jų santaupos, būtina vienyti valstybės institucijų pajėgas tam, kad šie nusikaltimai būtų išaiškinti.

REKLAMA
1

G. Nausėda pabrėžia, kad nusikaltėliams veikiant ir elektroninėje, ir fizinėje erdvėse, dažnai esant skirtingose jurisdikcijose, Lietuvos teisėsaugos institucijos turi matyti visą nusikalstamų veikų vaizdą, koncentruotis į tarptautinių organizuotų grupuočių išardymą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Beveik kasdien girdime skaudžių pranešimų, kaip mūsų žmonės praranda savo santaupas dėl įmantrių rusiškai kalbančių sukčių apgaulių. Šių visuomenės saugumui grėsmę keliančių nusikaltimų vis dar per mažai ištiriama, jų organizatoriai vis dar gali dirbti savo juodą darbą, kėsindamiesi į mūsų gyventojų ir įmonių turtą. Lietuvos teisėsaugos garbės reikalas sutelkti savo kompetenciją ir pajėgumus taip, kad telefoninių sukčių išpuoliai būtų sustabdyti, o nukentėję gyventojai nebūtų palikti likimo valiai“, – Prezidentūros pranešime spaudai cituojamas šalies vadovas G. Nausėda. 

REKLAMA
REKLAMA

Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Andrius Varnelis kreipėsi į generalinę prokurorę Nidą Grunskienę ir policijos generalinį komisarą Arūną Paulauską su prašymu įvertinti esamą sukčiavimų situaciją, užtikrinti efektyvų sukčiavimų, dalyvaujant organizuotoje grupėje, ikiteisminių tyrimų organizavimą, organizuotų grupių daromų nusikaltimų elektroninėje erdvėje užkardymą ir atskleidimą.

REKLAMA

Šių metų kovą Prezidentūroje tarp įvairių šalies institucijų buvo pasirašytas memorandumas, kuriuo sutarta aktyviau kovoti su sukčiavimu. Memorandumą pasirašė Generalinės prokuratūros, policijos, Lietuvos banko, Ryšių reguliavimo tarnybos, Nacionalinio kibernetinio saugumo centro, Pinigų plovimo prevencijos kompetencijos centro ir kitų institucijų atstovai. 

REKLAMA
REKLAMA

Prokuratūros duomenimis, ikiteisminių tyrimų dėl sukčiavimo elektroninėje erdvėje skaičius yra išaugęs 74 proc.

Anot policijos, statistika rodo, kad 2023 m. nuo sukčių nukentėjo apie 10 tūkstančių Lietuvos gyventojų, kurie prarado apie 13 mln. eurų. Pernai į sukčių pinkles pateko apie 13 tūkst. žmonių, jie prarado daugiau nei 17 mln. eurų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų