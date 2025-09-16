Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Profsąjunga ragina Vyriausybės programoje atsisakyti plano mokyklose organizuoti nuotolines pamokas

2025-09-16 11:39 / šaltinis: BNS
2025-09-16 11:39

 Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS) ragina atsisakyti naujoje Vyriausybės programoje numatyto plano organizuoti nuotolines pamokas tose mokyklose, kuriose trūksta tam tikrų dalykų mokytojų ir tokiu būdu bandyti spręsti mokytojų trūkumo problemą.

Egidijus Milešinas

Kaip antradienį pranešė LŠMPS, kreipimasis išsiųstas prezidentui Gitanui Nausėdai, paskirtajai premjerei Ingai Ruginienei ir Seimo nariams. 

Viename iš 20-osios Vyriausybės programos punktų numatoma „siekti, kad mokyklose, kuriose nėra galimybės užtikrinti tam tikrų dalykų mokytojų etatų, savivaldybės, bendradarbiaudamos su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, sudarytų sąlygas organizuoti nuotolines pamokas, kurias vestų aukštos kvalifikacijos Lietuvos mokytojai“.

Pasak LŠMPS pirmininko Egidijaus Milešino, mokytojų profsąjunga griežtai nesutinka su šio Vyriausybės programos punkto įgyvendinimu, nes tai turėtų ilgalaikių neigiamų pasekmių Lietuvos švietimui, kuris, anot jo, „toli gražu ir taip neišgyvena geriausių laikų“. 

„Siūlomas sprendimas programuoja ilgalaikę švietimo sistemos degradaciją. Juo bandoma maskuoti esamas problemas, o ne jas spręsti, todėl šiam sprendimui kategoriškai prieštaraujame ir priešinsimės“, – pranešime cituojamas LŠMPS pirmininkas.

Profsąjungos teigimu, šiuo siūlymu naujai formuojama Vyriausybė „menkina ir žemina mokytojo vaidmenį“ bei toliau skatina gilinti atskirtį tarp miesto ir kaimo mokinių.

„Prieš kelerius metus vykusi pasaulinė pandemija aiškiai parodė, kad mokymasis per ekraną mokymosi rezultatus blogina. Nuotolinio mokymo pasekmes jaučiame iki šiol. Tą aiškiai signalizuoja ir pastarųjų kelerių metų egzaminų rezultatai“, – sako E. Milešinas.

„Mokytojų trūkumo neišspręs nuotolinės imitacijos. Mūsų pozicija yra aiški ir tvirta – mokytojas privalo būti klasėje“, – pridūrė jis.

Kaip rašė BNS, Vyriausybės programa Seimui pateikta praėjusią savaitę, rugsėjo 23-iąją numatytas jos tvirtinimas ir naujo ministrų kabineto priesaika.

