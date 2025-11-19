Nausėda įvertino prokurorės Grunskienės galimybes tęsti darbą

Kaip Eltai teigė šalies vadovas, yra ir kitų potencialių kandidatų į šias pareigas, tačiau dabartinė prokurorė – viena rimčiausių pretendenčių likti užimame poste.
„Aš dar galutinio sprendimo nepriėmiau, kadangi dar turiu maždaug mėnesį laiko“, – interviu Eltai sakė G. Nausėda, negailėdamas pagyrų 2021 m. paties į generalines prokurores paskirtai N. Grunskienei.
„Visą nepriklausomybės laikotarpį Lietuvoje buvo kalbama apie kišeninius generalinius prokurorus. Mano klausimas jums – ar per pastaruosius penkerius metus buvo kalbama apie generalinį prokurorą kaip kišeninį? Nesvarbu, kieno kišenėje jis būtų: ar premjero, ar prezidento, ar dar kažkieno. Apie tai kalbama nebuvo. Ir tai yra didelis Nidos Grunskienės nuopelnas (...). Dėl to, aš manau, Nida Grunskienė liks vienas iš tokių rimčiausių kandidatų dar vienai kadencijai“, – teigė šalies vadovas.
Sutinka, kad iššūkių būtų Seime
Prezidentas sutiko, kad net apsisprendus teikti N. Grunskienę į generalines prokurores, paramos kandidatūrai gali pritrūkti Seime. N. Grunskienė savo kadencijos metu dažnai lankėsi parlamente, prašydama naikinti į vadinamąjį „čekučių“ skandalą įsivėlusių Seimo narių teisines neliečiamybes.
„Visa tai suprantu, ne vakar gimęs. Visa tai aš puikiai suprantu ir žinau, kad bus nemažai žmonių, kurie yra nusiteikę prieš (...). Bet norėčiau, kad ir Seimo nariai vadovautųsi valstybės interesais ir būtų suinteresuoti, kad Generalinė prokuratūra sklandžiai ir efektyviai dirbtų savo darbą“, – sakė G. Nausėda.
Viešojoje erdvėje dar neseniai kalbėta, kad socialdemokratai Seime sąskaitas suvedė su pačiu prezidentu, kuris vetavo prieštaringai vertinamas, su „čekučių“ skandalu susijusias Baudžiamojo kodekso pataisas ir sukritikavo sprendimą į Konstitucinio Teismo teisėjus siūlyti valdančiajai partijai ilgus metus priklausiusių Julių Sabatauską.
„Tačiau mano retorika, įstatymo vetavimas – tai nebuvo kažkas asmeniškai nukreipto prieš socialdemokratų partiją. Kaip tai buvo suvokta ir kaip tai buvo priimta – tai jau kitas klausimas. Todėl aš noriu dar kartą apeliuoti į aukštesnės prabos interesus – tai noras turėti nepriklausomą Generalinę prokuratūrą ir noras turėti tokį generalinį prokurorą, kuris nebėgs ir telefonu neskambins klaustis politiko nuomonės, kaip jam čia geriau elgtis vienu ar kitu atveju“, – sakė G. Nausėda, vaizdžiai apibendrindamas savo santykius su socialdemokratais ir kitomis valdančiomis partijomis.
„Mano santykiai su socialdemokratų partija, kaip ir su kitomis valdančiosios koalicijos partijomis, nėra kaip numirėlio kardiograma. Santykiai tikrai yra dinamiški. Kartais būna tam tikri probleminiai laikotarpiai, kartais mes labai sklandžiai bendradarbiaujame visais klausimais. Aš neturiu lūkesčių, kad šie santykiai visada bus pastoviai vienodai geri“, – teigė prezidentas.
ELTA primena, kad N. Grunskienės kadencija baigsis kitų metų sausio 13 d.
Kaip skelbta anksčiau, nepaisant aštrios opozicijos kritikos, Seimas spalį atmetė G. Nausėdos veto prieštaringai vertinamoms, su „čekiukų“ skandalu susijusioms Baudžiamojo Kodekso pataisoms. Seimas nesutiko su šalies vadovo siūlymu bausmes už politikų piktnaudžiavimą švelninantį įstatymą laikyti nepriimtu.
Tokį parlamentarų sprendimą kritikavo įstatymą vetavęs šalies vadovas. Jis ironizavo – esą balsuodami prieš jo veto, Seimo nariai pasidavė kolektyvinei nuodėmei, gynė ne viešąjį interesą, o savąjį.
