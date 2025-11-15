Moterys pasakoja apie „akušerinį smurtą“, o gydytojai vardija, ką girdi jie: „Spaudimą, grasinimus, prasivardžiavimą“

Akušerių organizaciją žeidžia sąvoka – „akušerinis smurtas“. Jie sako, kad ji yra klaidinanti ir pavojinga. Aktyvių motinų organizacijos atstovai atkerta – dėmesio kreipimas į pačią sąvoką yra bėgimas nuo problemos.
Kalbintos vilnietės neslėpė apie nemalonias patirtis
Vilniaus parke sutiktos motinos turi nuomonę, kad anksčiau į gimdymą visuomenė žiūrėdavo pro pirštus. Tačiau ir šiais laikais vis dar pasitaiko nemažai atvejų, kai gimdyvės patiria užgauliojimus, nepagarbą gimdymo metu.
„Neatmeskim ir to, kad būna ir gydytojų, irgi yra tekę sutikti, kur nu, atrodo, gal kitoj srity geriau sektųsi žmogui...“, – apie savo patirtį neslėpė TV3 Žinių kalbinta vilnietė.
Motinos atvirauja: gimdymas – pati jautriausia moters būsena, kai reikalinga ypatinga parama ir palaikymas iš aplinkos.
„Neadekvati būsena mamos jau būna. Tas didelis skausmas, baimė“, – patirtimis dalijosi kita kalbinta vilnietė.
„Tas procesas tikrai yra labai sudėtingas, skausmingas, daug gal ir baimių, ir dėl kūdikio, ir dėl savęs“, – teigė vilnietė.
Patiria psichologinį spaudimą ir nepagarbą
Tyrimai rodo, kad maždaug 15 proc. moterų gimdymo metu jaučiasi patyrusios įvairias smurto apraiškas iš gydytojų, akušerių ir ligoninės personalo. Motinystę globojančių iniciatyvų sąjungos vadovė teigia, kad pasitaiko skirtingų atvejų: dalis moterų sako, kad susiduria net su fiziniu smurtu, kita dalis – sako, kad patyrė psichologinį spaudimą ir nepagarbą.
„Judėjimo ribojimas arba tiesiog gali būti, nu, neinformavimas, ką su tavim darys. O tu tiesiog ir taip esi nežinioje“, – dažnai pasitaikantį atvejį pateikė Motinystę globojančių iniciatyvų sąjungos vadovė Marina Pukelienė.
Sąjungos vadovės siūlomas sprendimas – atkreipti dėmesį į specialistų rengimą.
„Kad rengiant specialistus būtų daugiau dėmesio skiriama bendravimui. Tiek bendrai kalbant apie gydytojus su pacientais, tiek kalbant apie akušerius ir akušerius ginekologus, ar ne, apie tą visą specifiką“, – pastebėjo M. Pukelienė.
Lietuvos akušerių ginekologų draugijos vadovas atkreipia dėmesį – problema nėra vienpusė. O dažnai gimdymo metu fizinį ar psichologinį smurtą iš gimdyvių ar jų artimųjų patiria ir medikai.
„Mums labai liūdna, kad tenka joms tai patirti, aš visiškai tam nepritariu ir nepalaikau, bet lygiai tą patį patiria ir profesionalai“, – sakė Lietuvos akušerių ginekologų draugijos vadovas Tomas Biržietis.
Patiria smurtą kas septinta moteris
Draugijos vadovas tikina – maždaug kas septinta moteris gimdymo metu patiria smurtą, kuris nepateisinamas, bet jei skaičiuotume smurtą patiriančius akušerius – nukentėję yra praktiškai visi.
„Personalas patiria 100 procentų. Visi esame patyrę. Aš pats patyręs daugybę kartų. Ne kartą, ne du, ne tris. Daugybę kartų. Spaudimą, grasinimus, prasivardžiavimą, visaip yra vadinę...“, – aiškino T. Biržietis.
Lietuvos akušerių ginekologų draugijos vadovas kelia problemą: dažnai vartojama sąvoka „akušerinis smurtas“ yra ne tik klaidinga, tačiau net ir pavojinga. Pasak jo, tokio termino nepalaiko ir tarptautinė medikų bendruomenė, mat jis sukuria precedentą, kad smurtaujantys akušeriai yra paplitęs reiškinys.
„Smurto sąvokos yra labai aiškios, tai yra fizinis smurtas, psichologinis smurtas, ekonominis. Gali būti seksualinis smurtas. Tačiau ne akušerinis. Nėra tokios sąvokos, jos negali būti ir niekada nebus“, – įsitikinęs T. Biržietis.
Visgi Motinystę globojančių iniciatyvų sąjungos vadovė mano kitaip – dėmesio kreipimas į pačią sąvoką yra tik būdas bėgti nuo problemos.
„Ne vieta yra kalbėti apie terminą. Yra labai, toks irgi, bandymas, man atrodo, šiek tiek nusukti temą“, – teigė M. Pukelienė.
Gimdyvių lūkesčiai – nepagrįsti?
Santaros klinikų Akušerijos skyriaus vedėja pasakoja, kad pasitaiko atvejų kai gimdyvių įsivaizdavimas, kaip vyks gimdymas, būna toli nuo realybės.
„Kiekvienos tos pacientės gimdymo lūkestis ir gimdymo patirtis gali būt skirtingi ir gali nesutapti ir neatitikti“, – teigė Akušerijos skyriaus vedėja Virginija Paliulytė.
Padidėjęs jautrumas, pasak akušerės, gali kelti stiprias emocijas ir pirmas žmogus, kuriam tenka visi kaltinimai ir būna akušeris.
„Na tarkim, ji atvyko, ji norėjo vaikščiot, bet niekas jos nepaklausė, ar jūs norite vaikščioti, ar gulėti. Tai iš esmės ji jau gali galvoti, kad va, manęs niekas nepaklausė ir aš dabar iš tiesų jaučiuosi truputėlį įžeista“, – pridūrė Akušerijos skyriaus vedėja.
Visgi apklausos rezultatai atskleidžia liūdną tendenciją – dažniau smurtą gimdymo metu moterys patiria didžiuosiuose miestuose: regioninėse ligoninėse gimdžiusios moterys rečiau nurodė patyrusios netinkamą personalo elgesį, nei gimdžiusios Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ligoninėse.
