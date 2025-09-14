„Kodėl žmogus turi kentėti?“ – gyventojai pyksta dėl kelių remontų

Feisbuko grupėje „WTF, Vilniau? Juk tikrai galime geriau!“ išplito pasipiktinusios gyventojos skundas dėl kelyje Vilnius–Panevėžys vykdomų kelio darbų, dėl kurių gyventojai neteko galimybės saugiai praeiti iki ten esančios Medelyno stotelės dėl atsiradusios prieduobės.
Kaip matyti gyventojos pasidalintoje nuotraukoje, gyventojai paprasčiausiai neturi galimybės eiti kitur nei važiuojamąja kelio dalimi.
„Kaip patekti pėsčiomis į Medelyno stotelę nerizikuojant gyvybe? Negi neturi būti užtikrinamas bent koks praėjimas į stotelę?“, – piktinosi vilnietė.
Be to, ji atkreipė dėmesį ir į tai, kad dėl vykdomų kelio remonto darbų pradėjo gerokai vėluoti ir ten kursuojantys 52 ir 87 viešojo transporto autobusai.
„Kas siūlo važiuoti 52 autobusu, tai gerai, jei jis važiuoja. Taip žadėtas 52 autobuso padažninimas, jog važiuos kas 15 minučių irgi netiesa. Ne piko metu apie 19 valandą vakar teko laukti 38 minutes, nes ne visi autobusai pagal tvarkaraštį atvažiuoja. O iki kitos stotelės, kur 87 važiuoja nenueisi. Ir toks vaizdas jau ne pirmą savaitę“, – nusivylimo neslėpė gyventoja.
Sukritikavo darbų organizavimą sostinėje
Saugaus eismo ekspertas ir vairavimo instruktorius Artūras Pakėnas pastebi, kad kelių remonto darbai vyksta visur, tačiau priešingai nei kitose šalyse, pasak eksperto, Lietuvoje dažnai vyrauja atmestinis požiūris į gyventojus.
Jo teigimu, šiuo metu sostinėje yra įdedama per mažai pastangų tam, kad vykdant remonto darbus, nebūtų apsunkintas gyventojų gyvenimas.
„Pas mus, matyt, dar nuo seniau atėjęs toks atmestinis požiūris į vartotoją, žmogų, pilietį. [...] Manau, kad tikrai matėte važinėdamas mieste tokius raudonus skydelius kelių remonto vietose, kur parašyta: „ir vėl čia remontuojama prašome pakentėti, vyksta didžiausi remonto darbai Vilniaus istorijoje“. Jie ir pasako, kad tu suprask, vyksta remontas, pakentėk, ko tu nori? O kodėl žmogus turi kentėti?“, – kalbėjo A. Pakėnas, pridurdamas, kad dažnai nėra aišku ir kiek laiko užtruks remontai.
Saugaus eismo ekspertas taip pat sako atkreipiantis dėmesį, kad keliuose, kur yra vykdomi remonto darbai trūksta ir tikslių ženklinimo ženklų.
Jo nuomone, chaotiškai vykdomi ir patys kelių remonto darbai, o sunkumų kelia ir tai, kad šiuo metu Vilniuje vienu metu yra tvarkomos kelios gatvės, tačiau ne visose jose sistemingai vykdomas remontas.
„Dabar yra tikrai nemažai gatvių, kuriose neva vyksta remontas ir [yra] greičio, kokybės apribojimai – išgriauta danga, apgriauti šuliniai, atitvarai pastatyti, bet realūs darbai, tu matai, kad šiandien nevyksta. Lyg ir yra planas ką nors daryti, bet kai vyksta darbas, matai, kad jis ne visai planingas“, – komentavo saugaus eismo ekspertas.
Be to, vairavimo instruktorius pažymi, kad dėl užtrunkančių remonto darbų ir keliuose esančių ribojimų, dažnai dar didesnę sumaištį sukelia ir patys vairuotojai, kurie paprasčiausiai netenka kantrybės.
Todėl saugaus eismo ekspertas taip pat ragina ir pačius eismo dalyvius kelyje elgtis atsakingai.
„Mes turime labai prastą psichologinę būseną gyventojų. Ir tada atsiranda visokių nervingų, lakstukų. Jau ir taip yra sumaištis dėl remonto, o dar sumaištį daro vairuotojas. Ir tada gaunasi chaosas chaose. Tada ten tikrai blokuojasi viskas, judėjimas stringa, darosi kamščiai
[...] Užtenka 2-3 chuliganiškai ir neatsakingai vairuojančių asmenų ir sutrinka ir taip sudėtinga sistema. Tai ir gaunasi, iš vienos pusės, neatsakingai tvarkomi, organizuojami darbai, iš kitos pusės ir patys vairuotojai, pamatę tą bėdą, bando chaotiškai ką nors daryti ir vien tik dėl to dar daugiau pridirba“, – sako A. Pakėnas.
Buvo vykdomi ryšių kabelių perkėlimo darbai
Dėl kilusios situacijos kelyje Vilnius–Panevėžys, naujienų portalo tv3.lt žurnalistai raštu kreipėsi ir į Vilniaus miesto savivaldybę.
O kaip paaiškino sostinės savivaldybės atstovas Gabrielius Grubinskas šioje kelio zonoje buvo vykdomi ryšių kabelių perkėlimo darbai.
„Valstybinį kelią A2 Vilnius–Panevėžys valdo ir prižiūri „Via Lietuva“. Kelio zonoje ryšių kabelių perkėlimo darbus užsakovas „Telia“ turėjo suderinti su „Via Lietuva“, užtikrinant pėsčiųjų praėjimą. Savivaldybės žiniomis, „Telia“ planavo prieduobes užkasti pirmadienį“, – teigė G. Grubinskas.
Jis taip pat pridėjo, kad Vilniaus miesto savivaldybė, derindama leidimus kasinėti ir aptverti, nurodo rangovams palikti bent 1,5 metro pločio praėjimą pėstiesiems, kaip tai įtvirtinta Susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijose.
Visgi ar to buvo laikytasi ir minimuose kelio darbuose, savivaldybės atstovas nenurodė.
Maršrutai peržiūrimi nuolat
Tuo metu JUDU Viešojo transporto sistemos vystymo grupės vadovas Rokas Urbonavičius patvirtino, kad JUDU iš tiesų gavo gyventojų nusiskundimų dėl vėluojančio 52 maršruto autobuso.
O pagrindinė vėlavimų priežastis, pasak R. Urbonavičiaus, yra vykdomi Tarandės tunelio statybos darbai ir jungiamojo kelio tarp statomo tunelio ir Tarandės gatvės darbai.
Dėl šių priežasčių, pasak JUDU atstovo, susiformuoja didelės spūstys, ypač piko metu.
„Stebime maršruto punktualumo rodiklius ir jau planuojame koreguoti tvarkaraštį, kad būtų numatyta daugiau laiko šiai atkarpai įveikti. Tai padės užtikrinti patikimesnį autobusų kursavimą ir sumažins vėlavimų tikimybę“, – komentavo R. Urbonavičius.
Be to, JUDU atstovas pažymėjo, kad maršrutų punktualumas yra vertinamas nuolat, atsižvelgiant į transporto valdymo sistemos duomenis ir keleivių atsiliepimus.
„Jei matome, kad dėl kelio darbų ar kitų priežasčių vėlavimai kartojasi, imamės veiksmų: tvarkaraščiuose numatome papildomo laiko sudėtingoms atkarpoms arba svarstome maršrutų schemų pakeitimus. Mūsų tikslas – kad keleiviai galėtų planuoti savo keliones užtikrintai, net ir esant laikinoms kliūtims mieste“, – teigė R. Urbonavičius.
