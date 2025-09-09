Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniaus savivaldybė kviečia teikti kandidatus Šv. Kristoforo apdovanojimams

2025-09-09 16:32 / šaltinis: ELTA
2025-09-09 16:32

Vilniaus savivaldybė kviečia teikti miestui nusipelniusių gyventojų kandidatūras Šv. Kristoforo apdovanojimams gauti, kurie bus įteikti kitų metų sausio 23 d.

Šv. Kristoforo apdovanojimai. ELTA / Andrius Ufartas

Vilniaus savivaldybė kviečia teikti miestui nusipelniusių gyventojų kandidatūras Šv. Kristoforo apdovanojimams gauti, kurie bus įteikti kitų metų sausio 23 d.

0

Pranešama, kad apdovanojimai bus skiriami dešimčiai vilniečių už išskirtinį pėdsaką sostinės istorijoje, įkvepiančius laimėjimus ir miesto vardo garsinimą.

Savivaldybės teigimu, laureatus išrinks Šv. Kristoforo apdovanojimų komitetas, kurį sudaro mokslininkai, pedagogai, gydytojai, architektai, žurnalistai, muzikos, istorijos ir sporto profesionalai, taip pat Vilniaus miesto savivaldybės atstovai. 

Vilniečiai, mieste veikiančios įmonės, įstaigos bei organizacijos apdovanojimams teikti kandidatus gali iki šių metų spalio 17 d.

Miesto globėjo vardo apdovanojimas teikiamas nuo 1998 m., jį gavo jau daugiau nei 250 sostinę savo darbais ir pasiekimais garsinančių vilniečių.

