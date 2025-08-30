Klaipėdoje žmonėms siūloma naujovė – lėčiau užsikimš kanalizacijos vamzdžiai

Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Naudoto kepimo aliejaus surinkimo ir perdirbimo įmonės atstovas viename Klaipėdos kieme stato naujovę uostamiestyje – konteinerį, kuriame bus galima atsikratyti panaudoto aliejaus.
„Tai kepimo aliejus, netinkamas vartoti aliejus, aliejus iš maisto produktų – tokios kaip silkės, saulėje džiovintų pomidorų ar visokių kitokių produktų, kur lieka aliejus ir taip pat tinką gyvūniniai riebalai“, – pasakoja „Biomotorai“ projektų vadovas Andrius Rinkevičius.
Iniciatoriai ragina žmones seną aliejų supilti į bet kokias plastikines talpas ir tik tada mesti į naujuosius konteinerius. Pilti čia jų negalima, o stiklinė tara metant gali sudužti. Klaipėdiečiai pripažįsta, kad ne visada panaudotu aliejumi atsikrato tinkamai:
„Nėra, kur dėti seno aliejaus. Jeigu verdam spurgas, mėgėjai saldimo esam, tai lieka tas aliejus ir nenaudojam antrą kartą. Tai bus labai gerai. Aš dabar į kurmrausius pilu.“
„Reikalingi tokie konteineriai, kad nereikėtų vežti kur nors į sąvartyną arba pilti į kriaukles ar unitazus.“
30 tonų riebalų per mėnesį
Ir iš tiesų, iki šiol dauguma klaipėdiečių taip ir elgdavosi. Štai, vandentiekininkai pasakoja, į kokius gabalus tokios atliekos sukimba ir užkemša vamzdžius bei kanalizaciją. Per mėnesį į uostamiesčio vandens valyklas patenka apie 30 tonų riebalų.
„Panaudotas aliejus, patekęs į buitinių nuotėkų tinklus, sudaro tokias sankaupas, padengia vamzdynų sieneles riebalais ir prie tų riebalų daug lengviau kimba visos kitos šiukšlės. Pavyzdžiui, kavos tirščiai, maisto likučiai ir panašiai“, – sako „Klaipėdos vanduo“ atstovė Emilija Bardauskienė.
Anot iniciatorių, ši naujovė klaipėdiečiams nieko nekainuos. Nebrangs nei mokestis už išvežamas šiukšles, nereiks apmokėti jų perdirbimo kaštų. Viską apmokės privatus verslas. Tokie konteineriai stovės trisdešimtyje uostamiesčio vietų.
