Kauno rajone užsidegė konteineris su siuntomis

Manoma, kad gaisrą sukėlė ličio jonų baterijos.
17.18 val. buvo gautas pranešimas, kad Karmėlavos seniūnijoje, Biruliškių kaime, Inovacijų gatvėje, kieme dega konteineris. Čia įsikūrusi tarptautinė siuntų kompanija UPS.
Kaip skelbia ugniagesiai, įmonės sandėlyje konteineryje (7x4 m dydžio ir 3 metrų aukščio) degė siuntos. Per įvykį apdegė siuntos, apsilydė garažo vartų guma.
„Degė didelis konteineris, į gaisro vietą buvo nusiųstos dvi autocisternos. Iš sandėlio į konteinerį buvo kraunami siuntiniai, konteineris dar nebuvo pilnai pakrautas. Buvo siunčiami elektroniniai prietaisai“, – Eltai sakė Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovė Džiuginta Vaitkevičienė.
Gaisras lokalizuotas 17.51 val.
