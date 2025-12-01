Moteris žuvo, vyras skubiai išgabentas į ligoninę: siaubinga nelaimė Panevėžyje sukrėtė daugiabučio gyventojus

Panevėžio ugniagesiams apie gaisrą Kniaudiškių gatvėje esančiame daugiabutyje pranešta 8 val. 06 min. Pranešėjas teigė, kad penkių aukštų name dega ketvirtame aukšte esantis butas.
Atvykę ugniagesiai atliko žvalgybą ir nustatė, kad gaisras kilo penktame aukšte. Ten esančio buto šarvuotos durys buvo užrakintos, jas teko pjauti diskiniu pjūklu.
Butas skendėjo dūmuose, ugniagesiams teko dirbti kvėpavimo aparatais. Su ugnimi kovo 11 ugniagesių.
„Gaisro židinys buvo koridoriuje“, – informavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė.
Ugniagesiai iš virtuvės išnešė moterį (gim. 1959 m.), medikai konstatavo jos mirtį. Svetainėje rastas vyras, jis išvežtas į ligoninę“
Per gaisrą išdegė koridorius, aprūko kitos patalpos.
Gaisro priežastys tiriamos.
