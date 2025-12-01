 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Moteris žuvo, vyras skubiai išgabentas į ligoninę: siaubinga nelaimė Panevėžyje sukrėtė daugiabučio gyventojus

2025-12-01 16:26 / šaltinis: Naujienų portalas JP
2025-12-01 16:26

Gaisre Panevėžyje žuvo moteris

Pirmadienio rytą per gaisrą penkiaaukščio bute žuvo gyventoja.

0

Panevėžio ugniagesiams apie gaisrą Kniaudiškių gatvėje esančiame daugiabutyje pranešta 8 val. 06 min. Pranešėjas teigė, kad penkių aukštų name dega ketvirtame aukšte esantis butas.

Atvykę ugniagesiai atliko žvalgybą ir nustatė, kad gaisras kilo penktame aukšte. Ten esančio buto šarvuotos durys buvo užrakintos, jas teko pjauti diskiniu pjūklu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Butas skendėjo dūmuose, ugniagesiams teko dirbti kvėpavimo aparatais. Su ugnimi kovo 11 ugniagesių.

„Gaisro židinys buvo koridoriuje“, – informavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė.

Ugniagesiai iš virtuvės išnešė moterį (gim. 1959 m.), medikai konstatavo jos mirtį. Svetainėje rastas vyras, jis išvežtas į ligoninę“

Per gaisrą išdegė koridorius, aprūko kitos patalpos.

Gaisro priežastys tiriamos.

Skaitykite plačiau JP.lt:

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

