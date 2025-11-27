Gargžduose užsiliepsnojo butas 5 aukšte, ugnies įkalinta moteris šaukėsi pagalbos

Kaip BNS informavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, pranešimas apie šį gaisrą gautas 14.20 valandą. Pranešta, kad žmogus iš liepsnojančio buto pro langą šaukiasi pagalbos.
Apie 14.50 val. gaisras dar buvo gesinamas. Ugniagesiai naudoja tris autocisternas ir autokopėčias.
Greitosios pagalbos medikai gaisre nukentėjusiai moteriai teikė medicininę pagalbą.
