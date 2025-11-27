 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Gargžduose užsiliepsnojo butas 5 aukšte, ugnies įkalinta moteris šaukėsi pagalbos

2025-11-27 15:34 / šaltinis: BNS
2025-11-27 15:34

Gargžduose, Dariaus ir Girėno gatvėje esančiame daugiabutyje, ketvirtadienio popietę kilo gaisras – atvira liepsna degė butas penktame aukšte.

Skubi pagalba BNS Foto

Gargžduose, Dariaus ir Girėno gatvėje esančiame daugiabutyje, ketvirtadienio popietę kilo gaisras – atvira liepsna degė butas penktame aukšte.

0

Kaip BNS informavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, pranešimas apie šį gaisrą gautas 14.20 valandą. Pranešta, kad žmogus iš liepsnojančio buto pro langą šaukiasi pagalbos.

Apie 14.50 val. gaisras dar buvo gesinamas. Ugniagesiai naudoja tris autocisternas ir autokopėčias.

Greitosios pagalbos medikai gaisre nukentėjusiai moteriai teikė medicininę pagalbą.

