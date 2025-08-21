Gyventojus papiktino garsi muzika pačiame Vilniaus centre: policija atvyko itin greit

Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Taip atrodė šeštadienio vakaras pačioje Vilniaus širdyje: vieną pagrindinių miesto aikščių garsiai perskrodžia rusiški šūksniai ir rusiškos dainos iš šalia veikiančios restorano terasos. Skamba, pavyzdžiui, grupės „Ruki vverch“ repertuaras.
Arba Rusijoje aktyviai iki 2022-ųjų koncertavusios populiarios ukrainiečių grupės „VIA GRA“ dainos. Skambant dainoms, praeiviai fiksuoja didžiulį garsą ir besilinksminančius žmones. Tarp smalsių miestiečių buvo ir vilnietis Karolis, tą vakarą su drauge ėjęs Gedimino prospektu.
„Ir jau nuo pat Seimo girdėjosi vakaro dalyvių muzikinis grojaraštis. Iš tikrųjų garsas buvo toksai, turiu tokią nuojautą, kad civilinės apsaugos sirenos nėra tokios garsios“, – pasakoja Karolis.
Policija užregistravo tris pranešimus
Aiškėja, kad rusiška muzika skambėjo net ne atvykėliams iš Rusijos, Baltarusijos ar Ukrainos. Terasoje įteisintą partnerystę šventė Lietuvos ir Latvijos piliečiai, kuriems ir jų svečiams grojo specialiai užsakyti muzikantai.
„Šventės užsakovai buvo Latvijos ir Lietuvos piliečiai, kurie rezervavo terasą partnerystės įteisinimo šventei. Derinant šventės detales, nebuvome informuoti apie planuojamą muzikos sąrašą, o šventės metu pretenzijų reikšti neturėjome teisės, kadangi Lietuvoje esantys įstatymai leisti rusišką muziką nedraudžia“, – situaciją komentuoja restorano direktorė ir savininkė Vesta Žemaitė.
„Prisipažinsiu tiesiai šviesiai: mano aplinkoje yra žmonių, kurie mėgsta rusiškos muzikos klausytis, tačiau to nedaro Vilniaus centre su tokia aparatūra, kurią girdi visame Vilniaus senamiestyje“, – piktinasi vilnietis Karolis.
Tačiau rusiškos dainos skambėjo taip garsiai, kad jas žmonės girdėjo ir už pusės kilometro – tą dieną policija užregistravo tris pranešimus.
„Pareigūnai pakankamai greitai – per 15 minučių – atvyko į įvykio vietą. Pasikalbėjom su renginio dalyviais, nes vyko privatus renginys. Įspėjom ir daugiau pažeidimų nebuvo fiksuota tuo adresu“, – komentuoja viešosios tvarkos valdybos viršininkas Jevgenijus Liepis.
Restoranas uždraus rusišką muziką
Kadangi policijai šventės rengėjai ir dalyviai nesipriešino, muziką pritildė, o po dešimtos vakaro ir visiškai išjungė, situacija išspręsta taikiai ir ramiai. Tačiau restoranas dabar sako: jokios rusiškos muzikos neįsileis.
„Mums – kaip restorano savininkams – buvo gera pamoka, tad po šio renginio į savo įmonės politiką ateities renginiams jau įsivedėme taisyklę, jog rusiška muzika pas mus nėra leistina ir visi užsakovai apie tai bus informuojami iš anksto“, – teigia V. Žemaitė.
„Kalbant apie viešosios tvarkos pažeidimus, administracinių nusižengimų kodeksas neišskiria kalbos, šalies ir tiesiog numato, kad tai yra triukšmas – muzika, garsai, švilpimas ir kitokie veiksmai“, – sako J. Liepis.
Paskutinio Lietuvos gyventojų surašymo duomenimis, rusų kalba išlieka pati populiariausia užsienio kalba, kurią lietuviai moka.
Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.