Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Gitanas Nausėda vyksta į Kopenhagą, su Europos lyderiais kalbėsis apie regiono gynybos stiprinimą

2025-10-01 06:48 / šaltinis: BNS
2025-10-01 06:48

Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį vyksta į Kopenhagą, kur drauge su Europos lyderiais kalbėsis apie regiono gynybos stiprinimą.

Gitanas Nausėda. ELTA / Dainius Labutis

Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį vyksta į Kopenhagą, kur drauge su Europos lyderiais kalbėsis apie regiono gynybos stiprinimą.

REKLAMA
3

Dviejų dienų vizito Danijoje metu šalies vadovas dalyvaus neformalioje Europos Vadovų Taryboje (EVT) ir Europos politinės bendrijos susitikime.

Trečiadienį EVT lyderiai aptars Europos gynybos veiksmų planą iki 2030 metų, juo siekiama stiprinti ES gynybos pajėgumus, ypač prie rytinės sienos. Taip pat bus diskutuojama dėl ilgalaikės paramos Ukrainai, saugumo garantijų bei tolesnių spaudimo Rusijai didinimo priemonių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ketvirtadienį Europos politinės bendrijos susitikime bus aptariami pagrindiniai Europos saugumo ir gynybos iššūkiai, migracijos bei energetinio ir ekonominio saugumo klausimai.

REKLAMA
REKLAMA

Prezidentas dalyvaus apskritojo stalo diskusijoje „Saugumas ir atsparumas – tradicinės ir naujos grėsmės“. Susitikime laukiama apie 50 Europos valstybių vadovų, taip pat ES institucijų ir tarptautinių organizacijų atstovų.

Vizito metu numatomi ir Lietuvos vadovo dvišaliai susitikimai.

Susitikimai Kopenhagoje rengiami, nes nuo liepos Danija perėmė pirmininkavimą ES Tarybai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų