Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Į pirmąjį posėdį renkasi Ingos Ruginienės ministrų kabinetas

2025-10-01 06:11 / šaltinis: BNS
2025-10-01 06:11

Socialdemokratės Ingos Ruginienės vadovaujamas dvidešimtasis ministrų kabinetas trečiadienį renkasi į pirmąjį posėdį.

Inga Ruginienė (BNS/Paulius Peleckis)

Socialdemokratės Ingos Ruginienės vadovaujamas dvidešimtasis ministrų kabinetas trečiadienį renkasi į pirmąjį posėdį.

REKLAMA
0

14 naujosios Vyriausybės narių ir ministrė pirmininkė I. Ruginienė praėjusį ketvirtadienį prisiekė Seime.

Vis tik šešiems iš 15 politikų tai nebus pirmasis Vyriausybės posėdis atitinkamų pozicijų kėdėse, mat jie šias pareigas ėjo ir iš pareigų pasitraukusio premjero Gintauto Palucko kabinete.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai – užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė, energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas, sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė, švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė bei vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu premjerei Ingai Ruginienei, aplinkos ministrui Kastyčiui Žuromskui, ekonomikos ir inovacijų ministrui Edvinui Grikšui, finansų ministrui Kristupui Vaitiekūnui, susisiekimo ministrui Jurui Taminskui, kultūros ministrui Ignotui Adomavičiui, žemės ūkio ministrui Andriui Palioniui, socialinės apsaugos ir darbo ministrei Jūratei Zailskienei bei teisingumo ministrei Ritai Tamašunienei tai bus pirmasis Vyriausybės posėdis naujose pareigose.

REKLAMA

Tiesa, R. Tamašunienė yra vienintelė politikė ir ankstesnėse kadencijose ėjusi ministrės pareigas. Ji vadovavo Vidaus reikalų ministerijai 2019–2020 metais tuomečio premjero Sauliaus Skvernelio kabinete.

Naują valdančiąją daugumą ir naują ministrų kabinetą imtasi formuoti rugpjūtį iš premjero pareigų atsistatydinus G. Paluckui. 

Valdančiąją koaliciją galiausiai sudarė Socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos. Pastaroji politinė jėga pakeitė iki tol koalicijoje buvusią Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu ministrų kabineto formavimas užtruko, nes „aušriečiai“ nerado prezidentą Gitaną Nausėdą tenkinančių kandidatų į energetikos ir aplinkos ministrus. Galiausiai energetikos ministro portfelis atiteko socdemams, o „aušriečiai“ savo žinion perėmė Kultūros ministeriją.

Vis tik dėl šio sprendimo didžiuosiuose Lietuvos miestuose praėjusią savaitę vyko kultūrininkų protestai, dalis organizatorių pranešė savo renginiuose nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro, atsisakantys jų globos.

Kultūros bendruomenė taip pat paskelbė spalio 5 dieną rengsianti įspėjamąjį streiką. Ji reikalauja, kad prieštaringos reputacijos partija „Nemuno aušra“, kurios lyderis Remigijus Žemaitaitis teisiamas dėl antisemitizmo, nebūtų atsakinga už Kultūros ministeriją.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Jolanta Karpavičienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Kultūrininkams raginant atitraukti „Nemuno aušrą“ nuo kultūros, Prezidentūra žada ieškoti išeities (38)
Naujoji Vyriausybė (tv3.lt koliažas)
Štai kokia chaotiškai suburta Vyriausybė: pasižvalgykite į ministrų portretus (61)
Remigijus Žemaitaitis(nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Žemaitaitis sureagavo į prezidento raginimą kultūros bendruomenei: jis tapo labai pilietiškas (19)
Inga Ruginienė (nuotr. D. Labučio) (nuotr. Elta)
Ruginienė tiki paskirtu ministru: darbais įtikinsime kultūros bendruomenę (5)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų