Ekspertai įspėja: štai koks vienintelis būdas sustabdyti Rusiją

Apie tai, portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“, diskutuoja Baltijos pažangių technologijų instituto vyr. patarėjas, atsargos pulkininkas Gintaras Bagdonas ir buvęs užsienio reikalų ministras, buvęs Lietuvos ambasadorius Ukrainoje Petras Vaitiekūnas.
Kalbant apie poveikį NATO teritorijoje, jūsų vertinimu, kas tai galėtų būti? Ar mes galime sakyti, kad Rusija kišasi įvairiais būdais į Europą ir stengiasi čia kuo labiau pakenkti?
G. Bagdonas: Tikrai taip. Kremlius, Kremliaus režimas, naudoja iš esmės visus įmanomus įrankius iš socialinio gyvenimo, kokius nori pritaiko: ir kinetinius, ir ne. Propaganda, kibernetika, fizinės atakos, įsiveržimai į oro erdvę, pažeidimai su vienu tikslu – bando mūsų vienybę, kad nutrauktų mūsų valstybės paramą Ukrainai.
Deja, Kremlius neįsivaizduoja, Putinas neįsivaizduoja – jis tikrai įsitikinęs, kad jis turi laimėti karą. Jis nemato savęs pralaimėjimo, ir aš labai sutinku su gerbiamu ministru, tokio šanso jis neskaito.
Čia taip pat, tikriausiai, Rusija stato ant Europos, mūsų šalių demokratijų, neryžtingumo. Kremlius tikisi, kad matys mūsų elgesį: kartais neryžtingi, uždelsti, vilkinami sprendimai dėl paramos, baimė, šantažas branduolinio ginklo ir eilė kitų dalykų – reakcijos pavėluotos, nepakankamos.
Šioje vietoje iniciatyva yra Rusijos. Kol mūsų valstybės, NATO šalys, Europos Sąjungos šalys neperims iniciatyvos, nebus ryžtingų veiksmų. Tai pirmiausia – padedant Ukrainai, ir iš esmės, ir labai rimtai, labai ryžtingai ir maksimaliai, daugiau negu Ukraina pasiruošusi priimti, nes turime įsivaizduoti: jeigu taip atsitiktų, kad jeigu Ukraina žūtų, tai mes net neabejojame, karas vyktų čia.
Lenkijoje, ir Baltijos šalyse, ir tikriausiai būtų didelis karas.
P. Vaitiekūnas: Pulkininke, kai jūs kalbate apie paramą, pagalbą Ukrainai, tai visų pirma yra pagalba mums. Mes praktiškai neturime kariškių, kurie būtų praėję karo veiksmus. Neturime karo vadų, generolų, kurie būtų dalyvavę karo veiksmuose.
Ukrainoje?
P. Vaitiekūnas: Apskritai, kariškiai Amerikoje daro karjerą tik tada, kai jie praeina karo veiksmus.
Ar NATO turėtų aiškiai pasakyti ir imtis veiksmų – numušti ar blokuoti įtartinus dronus, kaip daro britai Danijos prašymu? Ar tai būtų adekvatus atsakas į Rusijos agresiją?
P. Vaitiekūnas: Aš matau būtent taip – tai nebūtų Rusijos provokacija, bet tai būtų adekvatus atsakas į Rusijos agresiją. Danija paprašė britų pagalbos numušant tokius dronus, ir britai sutiko, ir imsis šių priemonių – numušti tiesiog arba apsaugoti oro uostus, apsaugoti nuo dronų radioelektroninėmis priemonėmis.
Manau, kad artimiausiu laiku mes susidursime su dronų atakomis Europoje. Neaišku, iš kur tie dronai kyla. Yra įvairių samprotavimų, kad galbūt iš Rusijos tankerių, galbūt dar iš kažkur. Neaiški tų dronų priklausomybė, kam jie priklauso – formaliai Europa nėra to pareiškusi.
Aišku, visi supranta, kieno dronai ir kas čia mus atakuoja, tačiau juridine, teisine, politine kalba – tai nėra dar pasakyta ir nėra įvardinta. Aš manau, kad bus įvardinta po to, kai dronai ne tik skraidys ir trukdys, bet kai dronai susprogs kur nors.
Tada atsakas bus aiškesnis, bet čia nieko nepadarysi. Civilizuoti žmonės, civilizuota Europa, išsilavinę, sėkmingi žmonės, jie netiki beprotybe. Jie galvoja, kad visada galima susitarti, tačiau susitarti su fašistine Rusija neįmanoma – fašistus galima tik sustabdyti.
Tai kaip reikia reaguoti į tokias atakas?
G. Bagdonas: Yra nepakankamai suprasta, mano giliu įsitikinimu, ko siekia Rusija, Rusijos režimas. Tai ne šiaip vien tik fašistinis, rusofašistinis režimas, jie siekia atstatyti globalią galią, jie siekia sunaikinti ar minimalizuoti NATO aljansą, išstumti JAV iš Europos, jie siekia globalios galios.
Čia yra viso to esmė, ką jie daro, ir nenorės sustoti, kol nebus sustabdyta, ir tik jėga gali sustabdyti. Kur yra problema? Dažnai mūsų demokratinių šalių politiniai lyderiai vengia eskalacijos, kuomet Putinas ir jo klika tai supranta kaip silpnumą – jie tuomet laimi.
Kiekvienas vengimas, nustūmimas, delsimas artina dar didesnę problemą. Mažos eskalacijos virto didesnėmis, ir tai bus be galo, tol, kol nesustabdys arba kol neturėsime didelio karo, o dabar, kaip galima sustabdyti? Tą patį aš vadinu dviem žodžiais – pagalba Ukrainai.
Mažų mažiausiai, kodėl oro erdvėje Ukrainai nepadedame numušinėti dronus, lekiančius į Rumuniją, Lenkiją, Baltijos šalis jau Ukrainos teritorijoje? Techniškai tai yra vėlgi kompleksinės priemonės – neužtenka.
Mes dabar naudojame dramblį kariaujant prieš maždaug pelės dydžio grėsmę. Yra daugybė techninių priemonių, ir tik visas jų kompleksinis pritaikymas padeda. Labai svarbu pamatyti ir identifikuoti laiku, radarų gausa yra neapsakomai brangu.
Reikia bendradarbiavimo tarp valstybių – viena kitai realiu laiku teikti žvalgybinių priemonių informaciją. Aš iš šitos srities tikrai žinau, kad yra daug galimybių. Žvalgybos turėjimas ir visų šitų domenų, visų šitų sričių susiejimas tarpusavyje, kad tai nėra vien tik Karinės oro pajėgos, ar žvalgyba, ar pasieniečiai, ar Viešojo saugumo tarnyba.
Viskas turi būti realiu laiku susieta, siekiant laiku identifikuoti, ir po to taikant priemones tos, kurios turi būti maksimaliai pigesnės, nes dronas nėra labai brangus, bet vėl, tai yra reakcija, bet ne proaktyvus veikimas.
Reikia galvoti virš viso to, ir čia reikia jau politinės valios ir išradingumo, kaip į tuos atsakus asimetriškai atsakyti Rusijos režimui, rasti silpnąsias vietas. Ar tai būtų Tomahawk raketų dislokavimas, ar pagalba joms įsisavinti ir leidimas atakuoti, kur ukrainiečiai nori? Kodėl iki šiol keli milijardai iššaldyti ir niekaip neatiduodami Ukrainai įsigyti ginklų?
