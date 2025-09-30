Dovanos tiems, kas registruosis Vilniuje: štai ką galėsite gauti

Vilniaus meras netikruosius vilniečius vilioja įvairiomis dovanomis – nuo nemokamų kelionių laivais ir viešuoju transportu iki kvietimų į kiną ar baseiną.
Mero siūlomos dovanos – pakankamas skatinimas?
Tačiau žmonės svarsto, ar tikrai tokios, kai kam atrodytų, mažareikšmės paskatos paskatins gyventojus iš kitų miestų registruotis Vilniuje.
„Tų ne visai pilnų arba tikrų vilniečių gali būti daugiau nei 100 tūkst.“, – sako Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Netikrų vilniečių skaičių savivaldybė nustatė pagal skirtumą tarp registruotų gyventojų skaičiaus ir tų, kurie naudojasi Vilniaus poliklinikų paslaugomis.
Savivaldybė akcentuoja, kad šie žmonės kasdien naudojasi miesto infrastruktūra – važinėja, dirba, pramogauja – tačiau jų sumokamas gyventojų pajamų mokestis atitenka kitoms savivaldybėms, iš kurių jie kilę ar tebėra registruoti.
Jei vienas vilnietis miestui per metus „atneša“ daugiau nei 1 tūkst. eurų gyventojų pajamų mokesčio, tai dėl netikrų vilniečių miestas kasmet netenka apie 100 mln. eurų.
Tikrieji vilniečiai sako, kad nėra teisinga gyventi Vilniuje, bet mokesčius mokėti kitam miestui ar rajonui:
„Labai blogai. Aš manau, kad jeigu gyveni Vilniuje, tai ir mokesčius turi mokėti čia.“
„Vienintelis kelias – kažkaip priversti registruotis. Gal darbdavys turėtų priregistruoti.“
Beveik du trečdaliai iš 50 tūkstančių Vilniuje studijuojančių studentų nėra registruoti mieste.
Nelengva užduotis studentams
Daugelis jaunų žmonių neslepia – dažnai nežino, ar liks sostinėje, todėl ir delsia registruotis. Tą patvirtina studentai.
„Kiti iš viso nežino, ar studijuos, ar tęs karjerą čia – tai irgi gali būti problema.“
„Pirmas kursas dar toks labiau savęs pažinimo laikotarpis. Vėliau, manau, kiekvienas spręs pagal save.“
Vilniaus savivaldybė jau sugalvojo paskatas, kaip tokius gyventojus pritraukti registruotis oficialiai. Viena jų – kelionė laivu Nerimi.
Kad trijų eurų vertės laivo bilietas neatrodytų per menkas, savivaldybė siūlo ir daugiau: 10 valandų trukmės viešojo transporto bilietų, 2 bilietus į kiną ir 1 kvietimą į baseiną.
Be to, tiems, kurie užsiregistruos Vilniuje, žadama ir finansinė parama: po pirmųjų ir antrųjų registracijos metų skiriama po 500 eurų premiją. Vadinasi, savivaldybei liks tik pusė iš to, ką tikėtasi papildomai gauti.
„Be jokios abejonės, mums nepavyks pasiekti absoliučios registracijos – tik dalis žmonių registruosis naujai. Bet ir keli tūkstančiai, keliasdešimt tūkstančių, o gal ir keli milijonai papildomų eurų miesto biudžetui – jau būtų teigiamas impulsas“, – sako meras V. Benkunskas.
Tuo metu Vilniaus tarybos opozicija įspėja, kad siūlomos išmokos gali paskatinti fiktyvias migracijas tarp savivaldybių.
„Pagrindinė kritika yra apie tai, kaip neefektyviai valdomas miestas, kaip neefektyviai ir neskaidriai leidžiami pinigai“, – sako Vilniaus tarybos opozicijos atstovas Aleksandras Nemunaitis.
Vilniaus savivaldybė šiuo metu gauna tik pusę tiek, kiek gyventojų pajamų mokesčio realiai sumoka miestiečiai.
„Čia jau net nebe ekonominis, o moralinės filosofijos klausimas: kam didesnę svarbą priskirs gyventojai – ar teisingumui, kad mokesčiai turi likti ten, kur žmogus gyvena, ar solidarumui – kad dalis lėšų galėtų būti paskirstyta ir mažiau išteklių turinčioms savivaldybėms“, – sako „Swedbank“ ekonomistas Nerijus Mačiulis.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame video.