TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Atostogos Turkijoje lietuvių šeimai apkarto, nes pareigūnų dėmesį patraukė moters daiktai: „Sakau, nu nesąmonė“

2025-10-27 19:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-27 19:45

Viename vilniečių lagaminų aptikus galimai istorinį artefaktą – į plytą panašų akmenį, Turkijos pareigūnai sulaikė vilnietį verslininką Arną Urbanavičių. Šeima teisinasi, kad akmenis rinko vaikai ir nesiekė jų išsivežti tyčia. Turkų pareigūnai tokia versija nepatikėjo.

Viename vilniečių lagaminų aptikus galimai istorinį artefaktą – į plytą panašų akmenį, Turkijos pareigūnai sulaikė vilnietį verslininką Arną Urbanavičių. Šeima teisinasi, kad akmenis rinko vaikai ir nesiekė jų išsivežti tyčia. Turkų pareigūnai tokia versija nepatikėjo.

Kol jie aiškinsis, kokia 3,5 kilogramo sveriančio akmens, panašaus į plytą, istorinė vertė, lietuviui draudžiama išvykti iš šalies. Paaiškėjus, kad artefaktas vertingas, lietuviui gali grėsti mažiausiai 5 metai kalėjimo. 

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose. 

Atostogos Turkijoje vienai lietuvių šeimai su 3 mažamečiais vaikais atmintyje įsirėš ilgam. Antalijos oro uoste viename šeimos lagaminų aptikus galimai istorinį artefaktą – į plytą panašų akmenį – kuriuos iš Turkijos išsivežti draudžiama, kavos barą turintis vilnietis Arnas Urbanavičius į Lietuvą taip ir neišskrido.

Verslininkui turkų pareigūnai uždraudė išvykti iš šalies, pradėjo tyrimą, o jeigu paaiškės, kad plytelė turi didelę istorinę vertę, vyrui gali grėsti mažiausiai 5 arba iki 12 metų kalėjimo. Vilniečių šeima sukrėsta. 

„Vyksta tavo gyvenimas. Tu taip nori į jį grįžti. Po to išeina, kad griūna ir reikalai, ir negali dalyvauti ten, kur reikia. Aš pakankamai esu svarbus žmogus mūsų veikloje, tai to jaudulio yra tiek šeimynine prasme, tiek darbine prasme, tiek to nusižengimo pobūdžio prasme“, – savo istorija dalijasi verslininkas A. Urbanavičius. 

Atskyrė nuo šeimos

Vyras TV3 Žinioms pasakoja, kad vaikai Turkijoje, kaip ir per kitas atostogas, rinkdavo įvairaus dydžio akmenis, o tėtis juos kasdien kuprinėje parnešdavo į viešbutį. Prieš išskrendant dalį akmenų šeima paliko, tačiau keli mažesni akmenys ir pareigūnų dėmesį patraukusi plytelė taip ir liko žmonos lagamine. Vyras bagaže sako jos nematęs. Sekmadienio vakarą šeima sėkmingai perėjo patikrą oro uoste, tačiau netrukus per garsiakalbį išgirdo savo pavardes.

„Labai sunkiai kalbėjosi, tai vos ne per „Google“ vertėją taip kažkaip susišnekėjom. Sako, radom kažką, kas įtariam, gali būti vertybė, dėl to negalite dabar išvykti, kadangi daiktas rastas tavo žmonos lagamine, tai iš principo turėtume sulaikyti ją, tai, sakau, nu nesąmonė – visi lagaminai tada mano“, – pasakoja Turkijoje likęs vyras.

Vyras oro uoste buvo apklaustas, paaiškino, kad tai vaikų rinkti akmenys. Arną pareigūnai išsivedė medicininei patikrai, kuriam laikui atskyrė nuo žmonos, o vyresnieji vaikai kartu su atostogavusiais giminaičiais išskrido į Lietuvą. Arnui buvo leista žmonai ir mažamečiui užsakyti viešbučio kambarį, o pats vyras nakčiai buvo užrakintas oro uosto kameroje.

„Mažas kambariukas su dviem gultais, kur sako: nusiimk batus, nusiimk žiedus, dar kažką, išrengė, patikrino, apčiupinėjo, sako, eik ir ateisim ryte. Bluosto nesudėjau, lauki, lauki to ryto, kažkas kažkada atėjo“, – prisimena A. Urbanavičius.

Negali išvykti iš Turkijos

O ryte lietuvis buvo nuvežtas į policiją. Jį ten nufotografavo, paėmė pirštų antspaudus. Po susitikimo su prokuroru verdiktas – kol vyksta tyrimas, lietuvis negalės išvykti iš Turkijos ir kas savaitę privalės lankytis policijoje. Arno žmona su vaiku iš šalies išvyko, o vyras liko gyventi viešbutyje ir laukti, kol ekspertai išsiaiškins, kokia jų lagamine rastos plytelės istorinė vertė.

„Vyksta tyrimas, ar tas akmuo turi kažkokią vertybę, ar neturi. Jeigu pripažins, kad vis tik turi, tada vis tik prasidės baudžiamoji byla ir rezultatas gali būti ne tik piniginis, o su laisvės atėmimo bausme. Tai gal tas yra neramu, kad atostogos gali pasibaigti ir prasitęsti pakankamai ilgai, – paaiškina verslininkas. – Bėda didelė, galvos skausmas nemažas. Nesame kažkokie pasiturintys. Į kelionę, iš tikrųjų, pasikvietė Ingos, sutuoktinės, tėvai, kad paatostogautume, pabūtume kartu.“ 

Vyras teigia nežinantis, iš kur vaikai galėjo paimti milžiniškų bėdų pridariusią plytelę. Lietuvis pagalbos kreipėsi ir į Lietuvos ambasadą Turkijoje.

„Ambasadai susisiekus su Arno Urbanavičiaus advokatu, jis paaiškino, kad sulaikyto piliečio lagamine oro uosto muitinės pareigūnai rado 3,4 kg sveriantį akmenį, kurio vertę / kilmę galėtų nustatyti tik archeologijos ekspertai. Ambasada nuo Arno Urbanavičiaus sulaikymo momento palaikė ryšį su juo, taip pat siekiant išsiaiškinti bylos aplinkybes buvo kreiptasi į Lietuvos garbės konsulę Antalijoje“, – situaciją rašto komentuoja Užsienio reikalų ministerija.

Kyla klausimų

Advokatas Valdemaras Bužinskas teigia, kad situacija išties neeilinė. Nei jam pačiam, nei jo kolegoms su panašiomis bylomis dirbti neteko. Visgi advokatui ši istorija klausimų kelia.

„Paprasta logika – skrendant lėktuvu svoris yra ribotas, teisingai? Ir kaip taisyklė – žmonės grįždami prisiperka tiek, kad kartais net palikti tenka, ar susimokėti už viršsvorį, tai paimti ir taip įsidėti 3,5 kilogramo daiktą, jeigu jis yra visiškai nevertingas ir jo nepastebėti, tai aš nežinau“, – klausimus kelia V. Bužinskas. 

„Kad ta plytelė 3,5 kilogramus sveria, sužinojau muitinėje, kai buvau sulaikytas. Gal ir suprantu situaciją, kad neatrodo kažkaip, kad čia vaikai neštųsi, bet aš žinau, kad jie tempia įvairius daiktus“, – tikina A. Urbanavičius. 

Advokatas atkreipia dėmesį, kad Turkijos jurisdikcija smarkiai skiriasi nuo Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos valstybių, tad kokia tikėtina šios istorijos baigtis – prognozuoti sunku. 

„Pagautas žmogus, jeigu jis suklydo ir nieko čia kažkokio tokio nėra, ten, sakykim, jis neužmušė, gi nieko nesužalojo, tiesiog yra nesusipratimas, reikia galvoti kaip logiškai paaiškinti šią situaciją“, – teigia advokatas. 

O Arnui ir gražūs atostogų prisiminimai išblėso, liko tik rūpesčiai. Šiuo metu lietuvis ieško turkų teisininko, turėjusio praktikos panašiose bylose ir žada skųsti turkų pareigūnų sprendimą, draudžiantį jam išvykti iš šalies. Užsienio reikalų ministerija lietuviams keliautojams primena, kad akmenukų, kriauklių, plytelių išvežimas iš Turkijos yra draudžiamas ir užtraukia atsakomybę. 

Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše. 

taip taip ....
taip taip ....
2025-10-27 19:59
3,5 kg ,akmenuką vaikai imetė,,,,,,,,,,,,,,,,,,,klaunas.
Atsakyti
Xexe
Xexe
2025-10-27 19:59
verslininkas įjungė darnių, eheheeeee, tokio svorio plytgalio,jeigu jis nevertingas,jis būtų nevilkęs į Lietuvą, ške
Atsakyti
Na
Na
2025-10-27 19:58
nereikia kitų laikyti kvailiais - kai jo klausaisi atrodo, kad tai pasaka prieš miegą
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (17)
